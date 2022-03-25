Bakan Soylu: Savaşın bitmesini kendisine sorumluluk hisseden yegane ülkelerdeniz (2)



'BİR GERÇEK VAR, TÜRKİYE AFET BÖLGESİDİR'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sergi açılışının ardından 11 kentin AFAD müdürlüğünden 1433 personelle gerçekleştirilen 'Kentsel Arama Kurtarma Tatbikatı'na katıldı. Bakan Soylu, Kayapınar ilçesindeki enkaz alanında gerçekleştirilen tatbikatta AFAD yetkililerince verilen sunumun ardından tatbikatın yapıldığı alanda enkaz kaldırma ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarını inceledi.

Her tatbikatın önemli senaryoları ve kendine ait adımları olduğunu söyleyen Soylu, "Bunlar teker teker gerçekleştiriliyorlar. Allah nasip ederse yılın sonuna doğru bir Türkiye tatbikatı gerçekleştireceğiz. Yine bir tatbikat yaptık biliyorsunuz. Yaklaşık 15 milyona yakın öğrencimizle Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte okullardan tahliye tatbikatı yaptık. Yılın sonuna kadar yaygın bir şekilde hem eğitimini içeren hem tatbikatın bütün senaryolarını ortaya koymaya çalışan bu anlayışı hep beraber gerçekleştireceğiz. Kim, Türkiye'nin en büyük orman yangınlarıyla karşı karşıya kalabileceğini tahmin ederdi ama böyle oldu. Hangi birimiz sel afetleri üzerine sel afetleri gelebileceğini tahmin ederdi ama böyle oldu. Yine depremle ilgili bir taraftan Elazığ, Malatya'dan ve İzmir'e kadar hatta Van'a kadar birçok depremlerle karşı karşıya kaldık. İrili, ufaklı ama bir insanın buradan etkilenmesi bile bizim devlet olarak, kamu olarak ve vatandaşların el birliğiyle ona yardım edebilme gereğini ortaya koyar. Elimizden geldiğince vatandaşımızın hizmeti ve emrindeyiz. Türkiye'de maalesef karşı karşıya kaldığımız bir süreç çünkü. Kimsenin aklından çıkarmaması gereken bir gerçek var; Türkiye afet bölgesidir. Kaya düşmesinden çığa kadar, depremden sele, yangınlara kadar Türkiye afet bölgesidir" diye konuştu.

'TÜRKİYE, DÜNYADAKİ BİRÇOK ÜLKEYE YÖN VERECEK NOKTAYA ULAŞTI'

Geçmiş yıllarda yaşanan afetlere değinen Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Hep şunu böyle gördük. Hep de maalesef öyle büyüdük. Deprem olurdu. O zaman siyah beyaz televizyonlar vardı. Vatandaşlara mikrofon uzatılırdı. Derdi ki nerede bu Devlet? Çünkü yalnız, umutsuz ve endişeli birkaç gün geçmesine rağmen el uzatılmamış bir tablo vardı. Oysa bugün Allah'a hamdolsun. Bütün kapasitemizle birlikte nerede bu Devlet değil? Allah devlete zeval vermesin noktasına getirebilecek bir anlayışı oluşturmaya çalışıyoruz. Bizatihi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla bu yılı Türkiye'de afet tatbikat yılı olarak ilan ettik. Geçen yıl afet eğitim yılıydı. Milyonlarca insanımıza bir vesileyle ulaştık. Ondan önceki yıl afetlere hazırlık, bir de afetlerin gerçeğiyle de karşılaştık ve bu neyi sağlıyor? Şu anda 27 tane akredite kuruluşumuz var. Bundan 3 yıl önce bir tane akredite kuruluşumuz yoktu. Şu anda 27 akredite kuruluşumuz var. Allah'a şükürler olsun. Arama kurtarmada da, beslenmede de diğer bütün kuruluşlarda da oradaki eksiklikleri görüyoruz, altyapısını biz tahkim ediyoruz. İlgili kuruluşlar takip ediyor. Tüm bakanlıklarımız hakikaten çok büyük bir çaba içerisinde. İnanıyorum ki Türkiye sadece kendini değil dünyadaki birçok ülkeye de yön verecek noktaya ulaştı" (DHA)Burak EMEKSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR

2022-03-25 15:41:12



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