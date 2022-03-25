Diyarbakır’da zabıta ekipleri kaçak yapılara geçit vermiyor

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bağlar ilçesi Özdemir Mahallesindeki kaçak yapıyı kaldırdı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü çalışmalarla kaçak yapılara izin vermiyor. Özdemir Mahallesinde kaçak yapıyı tespit eden Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, alanın temizlenmesi için harekete geçti.

Büyükşehir ve Bağlar Belediyesi Zabıta ile Yapı Kontrol ekiplerinin yürüttüğü ortak çalışmayla kaçak yapı kaldırılarak işgale son verildi.

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