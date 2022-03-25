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İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır’da patlama alanında incelemelerde bulundu

İHA

İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır’da patlama alanında incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Diyarbakır’da 3. Sanayi Sitesinde meydana gelen patlama alanında incelemelerde bulunarak esnaftan bilgi aldı.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen İçişleri Bakan Süleyman Soylu, dün kaynak tüpünde gaz sıkışmasından dolayı Kayapınar ilçesinde bulunan 3. Sanayi sitesinde 5i’i ağır 11 kişinin yaralandığı patlama alanında incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, site yönetimi başkanı ve esnafa geçmiş olsun dileklerinden bulunarak, patlama hakkında esnaftan bilgi aldı. İçişleri Bakanı Soylu, Kayapınar Belediyesi Hanımeller Çarşısı açılışına katılmak üzere alandan ayrıldı.
Bakan Soylu’ya Vali Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Oya Eronat, Ebubekir Bal, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın ve kurum amirleri eşlik etti.

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