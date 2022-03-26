'Kış uykusundan uyanan ve göç eden hayvanlar soğuğa dayanamazlarsa tabiattan silinecekler'



Emrah KIZIL-Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)DİCLE Üniversitesi (DÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç, Türkiye'de hala hüküm süren kış koşullarının özellikle içgüdüsel olarak kış uykusundan uyanan ve göç mevsiminde olan hayvanlar üzerinde olumsuz etkileri olduğunu söyledi. Prof. Dr. Kılıç, "Kış uykusu içgüdüseldir. Hayvan istese de istemese de kış uykusundan uyanmak zorunda ama yiyecek bulmakta zorluk çeker. Uyum gösteren bol sayıda döl verecek, yavru yetiştirecek ama eğer başarılı değillerse bu yiyecek kıtlığını aşamıyorlarsa, soğuğa dayanamıyorlarsa maalesef onlar tabiattan silinecekler" dedi.

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç, Türkiye'de hala hüküm süren soğuk ve yağışlı havanın içgüdüsel olarak kış uykusuna yatıp, sonra yine içgüdüsel olarak uyanan ve göç mevsiminde olan hayvanlar için olumsuz etkileri olduğunu söyledi. Prof. Dr. Kılıç, kış uykusunun içgüdüsel olduğunu ve canlının genetik yapısına işlediğini belirterek, "Eğer çevre şartları uygunsa, sıcaklık varsa, yiyecek de buluyorsa hayvan kış uykusundan erken uyanabilir ya da geç kış uykusuna yatar. Bu sene durum biraz farklılık gösterdi. Yine içgüdü olayı bunu açıklar. Bu sefer hayvan istese de istemese de kış uykusundan uyanmak zorunda ama yiyecek bulmakta zorluk çeker. Isınmadan yana problemi olur. Fakat burada tabiatın özelliğidir, en güçlüler yaşar. Dayanabilenler nesillerini sürdürürler, üremeye geçerler. Uyum gösteremeyenler ise ortadan kalkacaktır" diye konuştu.

'UYGUN ZAMANDA GÖÇ ETTİLER AMA HALA KIŞ KOŞULLARI HÜKÜM SÜRÜYOR'

Prof. Dr. Kılıç, Şubat ayından itibaren kente gelmeye başlayan ve Bismil ilçesindeki kolonide bulunan yuvalarına yerleşmeye başlayan leyleklerin zamanında göç ettiğini ama Diyarbakır'da hala kış koşullarının hüküm sürdüğünü ifade ederek, şunları söyledi:

"Tüm yuvalara ait bireyler tamamlanmadı. Bu bir hafta içinde tamamlanacak. Burada erken gelmeleri söz konusu değil. Yine uygun zamanda geldiler ama Diyarbakır'da bu sene kış koşulları hala hüküm sürmekte. Burada tabiatın yine özelliğidir, güçlü olan, soğuğa dayanabilen, açlığa dayanabilenler hayatta kalacaktır. Buna uyum gösteremeyenler, zayıf olanlar ise elenmiş olacak. Tabiatın düzeni tekrar gerçekleşmiş olacak. Küresel ısınmadan dolayı mevsimsel farklılık yaşıyoruz. Bu mevsimsel farklılığa leyleklerimiz ya da diğer canlılar uyum gösteriyor mu göstermiyor mu? Ona bakmak lazım. Uyum gösteren bol sayıda döl verecek, yavru yetiştirecek. Onlardan sonra gelen jenerasyon daha iyi olacak ama eğer başarılı değillerse bu yiyecek kıtlığını aşamıyorlarsa, soğuğa dayanamıyorlarsa maalesef onlar tabiattan silinecekler. Bu durum farklılıklar ve tür çeşitliliği üzerine olumsuz etki yapar. Bir türün bireyleri üzerine olumsuz etki yapar. Küresel ısınma ve sık yaşanan mevsim değişiklikleri dolayısıyla tür çeşitliliğinde azalma bekliyoruz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Selim KAYA

2022-03-26 10:17:54



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