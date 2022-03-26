Diyarbekirspor, evinde aldığı galibiyetle nefes aldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 31. hafta maçında Diyarbekirspor, sahasında karşılaştığı Ergene Velimeşe'yi 10 mağlup ederek alt sıralardan kurtulmak adına önemli bir 3 puan aldı.

Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan DiyarbekirsporErgene Velimeşespor maçı heyecan dolu bir mücadeleye sahne oldu. 45+1. dakikada hakem Batuhan Gültek, rakip ceza sahası içerisinde elle oynamadan dolayı Diyarbekirspor lehine penaltı verdi. Baran Işık, kaleci ve topu ayrı köşelere göndererek skoru 10 yaptı.



Yedek kulübesinde kırmızı kart

Zaman zaman tansiyonun yükseldiği ikinci 45 dakikada hakemin cebinden 7 sarı ve 1 kırmızı olmak üzere 8 kart çıktı. Yedek kulübesinde yer alan Diyarbekirsporlu Emrullah Sayar, hakeme yönelik tepkisi nedeniyle 4.hakemin uyarısıyla 90+2.dakikada kırmızı kart gördü.



Puan cetvelinde rahatladı

Sahadan 3 puanla ayrılan Diyarbekirspor, puanını 35'e yükselerek iki haftada iki önemli galibiyete imza attı. Konuk takım ise 27 puanda kaldı. Diyarbekirspor, 30 Mart Çarşamba günü deplasmanda Sakaryaspor ve 3 Nisan Pazar günü de Diyarbakır'da Turgutluspor'la karşı karşıya gelecek.

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