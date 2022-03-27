Evlat nöbetindeki anne: Kızım gel, orası senin yerin değil



Selim KAYA/Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,(DHA)HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde 2013'te 15 yaşındayken kaçırılan kızı Zübeyde için Diyarbakır'da HDP binası önündeki evlat nöbetini sürdüren Esmer Koç, 'Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar' ödül töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan jüri özel ödülünü evlat nöbetindeki aileler adına aldıktan sonra kızına teslim ol çağrısında bulundu. Esmer Koç. "Kızım gel, askerler hepsi senin ağabeylerindir, kardeşlerindir. Orası senin yerin değildir" dedi.

Diyarbakır'da evlatları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı. 274 ailenin 937 gündür sürdürdüğü eylemde 35 aile, çocuğuna kavuştu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen 'Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar' ödül töreninde evlat nöbetindeki anneler de jüri özel özel ödülüne layık görüldü. Evlat nöbetindeki Rahime Taş, İmmihan Nilifırka ve Esmer Koç ödülü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan aldı. 2013'te 15 yaşındayken kaçırılan kızı Zübeyde için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek eylemini sürdüren Esmer Koç, kendilerini ödüle layık görenlere teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Bu ödülü aldığım için çok mutluyum, çok sevindim. Ben buradan kızıma da sesleniyorum; kızım gel, devletimiz hem anamızdır, hem babamızdır. PKK-HDP hep bizi öldürüyor. Yüreğimizi yakıyor, yüreğimiz yanıyor. Allah bin kere devletimizden razı olsun. Devlet elimizi tutuyor, tekrardan bizi ayağı kaldırıyor. Kızım gel, askerler hepsi senin ağabeylerindir, kardeşlerindir. Orası senin yerin değildir. Orası zalimin, hainin yeridir. Gel askerimize, polisimize teslim ol. Artık yeter ben dayanamıyorum. Kapım sana açıktır kızım, sen benim evladımsın. Ne olursa olsun sen benim kabulümsün. Artık yeter bu acıyı çekmek isteniyorum." (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Nurettin FİDANCAN

2022-03-27 14:19:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.