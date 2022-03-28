Öğrenciler bilinçlendiriliyor, attık piller ekonomiye kazandırılıyor

Diyarbakır Bağlar Belediyesi öğrencileri bilinçlendiriyor, atık pilleri ekonomiye kazandırıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü çevre koruma ekipleri tarafından bir haftada 15 okulda çalışma yapıldı.

Bağlar Belediyesi, atık ürünlerin geri dönüşüme kazandırılmasıyla ilgili çalışmalarını sürdürürken, öğrenciler bilinçlendirilerek toplanan atık piller sayesinde doğa ve çevre koruma bilinci yaygınlaştırılıyor. Diğer yandan da bu çalışmalarla ülke ekonomisine katkıda bulunuluyor.

Projenin ilk haftasında 15 okulda çalışma yapan Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı çevre koruma ekipleri, ilk ve orta düzeyli eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere atık pillerin geri dönüşüme kazandırılmasının sağladığı çevresel ve ekonomik kazançlardan söz ederek bilgilendirme yaptı. Toplanan atık piller taşınabilir Pil Üreticileri Ve İthalatçıları Derneği (TAB) tarafından geri dönüşüme kazandırılacak.

Projenin ilçede büyük ilgi gördüğünü belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın üzerinde hassasiyetle durduğu geri dönüşüm çalışmalarını başarıya ulaştırmak için tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi.

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