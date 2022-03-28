8 aylık kızını yastıkla boğmaya çalışan anne gözaltına alındı (2)



İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: ESKİ EŞİMİ KORKUTMAK AMACIYLA ÇEKTİM

Diyarbakır'da 8 aylık kızı R.E.K.'yı yastıkla boğmaya çalıştığı o anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden ve görüntüler ortaya çıkınca gözaltına alınan E.K.'nın ilk ifadesi ortaya çıktı. E.K., ifadesinde kızına herhangi bir şiddet uygulamadığını, görüntüleri aralık ayında kızı 4 aylıkken çektiğini ve eski eşini korkutmak amacıyla çekip gönderdiğini ileri sürdü. E.K.'nın emniyetteki işlemleri devam ederken, R.E.K.'nın yapılan kontrolünde herhangi bir sağlık probleminin olmadığı belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-03-28 19:13:36



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