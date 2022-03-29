8 aylık kızını yastıkla boğmaya çalışan anne adliyede



Selim KAYANurettin FİDANCAN/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, 8 aylık kızını yastıkla boğmaya çalıştığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden ve görüntüler ortaya çıkınca gözaltına alınan E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kayapınar ilçesinde yaşayan, 8 aylık kızı R.E.K.'yi yastıkla boğmaya çalıştığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden ve görüntülerde nefes almakta zorlanan bebeğiyle ilgili "Bak böyle kurtulacağım işte. Böyle kurtulacağım. Öl, öl" diyen E.K., dün akşam gözaltına alındı. Muayene edilen ve sağlık sorununun bulunmadığı belirlenen bebek, savcılık tarafından babası M.K.'ye teslim edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, çocuğun babada kalmasının uygun olup olmadığını inceleyecek.

Öte yandan E.K., polise verdiği ifadede, bebeğine herhangi bir şiddet uygulamadığını, görüntüleri aralık ayında kızı 4 aylıkken çektiğini ve eski eşini korkutmak amacıyla kaydedip, gönderdiğini ileri sürdü. E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Nurettin FİDANCAN

2022-03-29 11:42:40



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