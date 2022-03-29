Diyarbakırlı minikler 'Kütüphane Haftasını' kutladı

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 28 Mart3 Nisan 'Kütüphane Haftası' nedeniyle bünyesindeki kreşlerde eğitim gören minikler için kütüphane gezisi düzenledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki kreşlerde eğitim gören 46 yaş arası minik öğrencilere okuma alışkanlığı ve kitap sevgisinin erken yaşta kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca 'Kütüphane Haftası' nedeniyle yapılan etkinlikte öğrenciler, eğitmenler eşliğinde Mehmet Uzun Kent Kütüphanesini gezdi. Öğrencilere, kütüphane haftası ve kitap okumanın öneminin anlatıldığı etkinlikte miniklere kütüphanede uyulması gereken kurallar öğretildi.

Minik öğrencilere kitap okuma etkinliği yapılmasının ardından program sona erdi.

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