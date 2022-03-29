8 aylık kızını yastıkla boğmaya çalışan anne adliyede (2)

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SERBEST BIRAKILDI

Diyarbakır'da 8 aylık kızını yastıkla boğmaya çalıştığı anları cep telefonu kamerasıyla kayda alan, görüntüler ortaya çıkınca gözaltına alınan E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. (DHA)

Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-03-29 12:51:03



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