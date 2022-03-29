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Hal esnafını tehditle tekel oluşturmak isteyen şebekeye operasyon: 13 gözaltı

DHA

Hal esnafını tehditle tekel oluşturmak isteyen şebekeye operasyon: 13 gözaltı


Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR merkezli 3 ilde, hal esnafını tehdit ederek, tekel oluşturmak isteyen suç örgütüne yönelik operasyonda, 13 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda silah ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bağlar ilçesinde bulunan halde esnaf ile işletmelere müdahale edip, tekel oluşturma çabası içinde olan silahlı suç örgütüne yönelik Diyarbakır merkezli İstanbul ve Yalova'da 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 13 kişinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda; 1 uzun namlulu silah, 2 otomatik tabanca, 11 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 566 fişek, 13 şarjör, 2 kesici alet ve kılıç ele geçirildi. Şüphelilerin, halde aynı zamanda esnaf oldukları ve maddi durumu iyi olmayan hemşehrilerini de suç örgütüne dahil etmeye çalıştıkları belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2022-03-29 14:11:23

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