Evlat nöbetindeki baba: Evlatlarımızı HDP'den istiyoruz



Selim KAYANurettin FİDANCAN/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, kaçırılan oğlu Özkan (15) için HDP binası önünde evlat nöbetini sürdüren Süleyman Aydın, "Kimseden mal, mülk istemiyoruz. Evlatlarımızı HDP'den istiyoruz" dedi.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından evlatları kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı. 274 ailenin 939 gündür sürdürdüğü eylemde 35 aile, çocuğuna kavuştu. 2015 yılında kandırılarak dağa kaçırıldığını belirttiği oğlu Özkan için oturma eylemini sürdüren Süleyman Aydın, "HDP 10 aydır kepenk kapatıp, buradan kaçıp gitti. Anne ve babaların gözyaşlarına dayanamayıp, kaçtılar. Türkiye'nin dört bir yanından insanlar, buraya geldi, hepsi evlatlarını istiyor. Kimseden mal, mülk istemiyoruz. Evlatlarımızı HDP'den istiyoruz. HDP, Kandil'in şubesidir. Artık bunu bütün dünya bilsin. HDP, PKK ile arasına mesafe koymadığı ve çocuklarımızı PKK'dan istemediği müddetçe asla bunların kapısından kalkmayacağız. Bizim çocuklarımızın dağa gönderilmesinde HDP ve FETÖ'cüler sorumludur. FETÖ'cüler, çocuklarımızın dağa gönderilmesine göz yumdular. Hem devletimize hem de bize darbe yaptılar" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Nurettin FİDANCAN

2022-03-29 16:53:18



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