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Hırsızların hedefi olan cami 8 defa soyuldu, imamın psikolojisi bozuldu Cami hırsızları kameralara rağmen soyguna devam ediyor

İHA

Hırsızların hedefi olan cami 8 defa soyuldu, imamın psikolojisi bozuldu Cami hırsızları kameralara rağmen soyguna devam ediyor

Diyarbakır’da hırsızların hedefi haline gelen ve 8. defa soyulan cami imamı bu duruma tepki göstererek, psikolojisinin bozulduğunu söyledi. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesinde bulunan Şeyh Said Efendi Cami, 7 defa üst üste hırsızların hedefi oldu. Cami büyütme çalışması inşaatı devam ederken 8. defa hırsızlar dadanarak 13 bin 850 TL zarara uğrattı. 30 adet musluk, 2 ayaklı merdiven, tuğla sepeti, 2 adet kum kepçesi, 2 sıva mastarı, bir adet demir ayakkabılık, 2 el arabası çalan hırsızlar kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan pişkin hırsızlar su vanasını kapatarak kamera yönünü çevirdikten sonra muslukları söktü, daha sonra dışarıdaki ayakkabılıkları yüklenerek kayıplara karıştı. Yetkililere seslenen cami imamı Ahmet Yağmur psikolojilerinin bozulduğunu vurgulayarak borç ile genişletme çalışması devam ederken zarar üstüne zarar etmelerinin kendilerini çok zorda bıraktığını söyledi. Yağmur, “8 defa hırsızlık olayımız oldu müracaat etmemize rağmen sonuç alamadık. Bunun sonu gelmiyor. Son hırsızlıkta toplam 13 bin 850 TL zararımız oldu, psikolojimiz bozuldu kimse bize yardımcı olmuyor. Bu gidişle can güvenliğimizde kalmadı gibi, birisinin buna dur demesi lazım. Allah rızası için cami Ehli İmanın yeridir hepimiz sorumluyuz, buna bir çözüm getirilmesi konusunda yetkililerden yardım istiyoruz. Bunlarda Allah korkusu yok, camiye saygı yok. Temmuz ayından beri 4 kat ek bina yapıyoruz zaten borç harç içerisindeyiz, sıkıntılarımız var bunların malzemeleri çalmasıyla psikolojimiz daha da bozuldu, moralimiz hiç yok. Bazen moralimiz o kadar bozuk ki zor camiye geliyoruz” dedi.

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