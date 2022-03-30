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AK Parti İl Başkanından Diyarbakır halkına çağrı İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın: “Ramazan ayında alışverişlerinizi küçük esnaflarda yapınız”

İHA

AK Parti İl Başkanından Diyarbakır halkına çağrı İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın: “Ramazan ayında alışverişlerinizi küçük esnaflarda yapınız”

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı’nın aylık olağan basın buluşmasında konuşan İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, “Diyarbakırlı hemşehrilerimize bir çağrıda daha bulunmak istiyoruz. Lütfen İmkan nispetinde, gücümüzün yettiği kadarıyla bu Ramazan ayında yapacağımız alışverişlerde özellikle sokaktaki az iş yapan ve küçük esnaflarımızı tercih etmeye çalışalım” çağrısında bulundu.
Adalet ve Kalkın Partisi (AK Parti) Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, beraberindeki ilçe başkanlarıyla birlikte kentin genel gündem ile ilgili aylık olağan basın bilgilendirme toplantısı yaptı.
Konuşmasına Türkiye'nin ara buluculuğunda başlanan Rusya ile Ukrayna barış görüşlerini yakından takip ettiklerini ifade eden Aydın, “Dış politikada Mart ayı içerisinde bütün Dünyanın gözü UkraynaRusya savaşında oldu. Maalesef aradan geçen zamana rağmen henüz bu sıcak çatışmada kalıcı bir ateşkes veya barış gerçekleşmiş değil. ABD’nin izlediği yanlış politikalar nedeniyle karşılaştığımız bu sıcak çatışma ortamının, başka Ülkeleri de dahil edecek şekilde bir savaşa dönüşmeden kalıcı bir barışla bir an önce sonlanmasını diliyoruz. Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımızın, tüm Dünyanın dikkatini ve takdirini kazanan Liderliği ile ilk andan itibaren barışın tesisi için büyük mücadele veriyoruz. Gerek Antalya Diplomasi Forumu’ndaki ve gerekse dün yapılan İstanbul'daki ikili görüşmelerin kalıcı bir barış ile sonuçlanmasını temenni ediyoruz ”dedi.

“18 Haziran 2023 disiplinli bir şekilde hazırlanıyoruz”
AK Partinin 2023 seçimlerine hazırlık yaptığını belirten Aydın, “AK Parti kurulduğundan bugüne kadar önceki dönemlerde teşkilatlarımızda görev almış dava ve yol arkadaşlarımızla Vefa programlarında bir araya geldik. Diyarbakır İl Başkanlığı olarak tüm bu çalışmaları yaparken diğer yandan da Diyarbakır genelindeki bin 47 Mahallemizdeki Mahalle başkanlarımızla ilçe ilçe ayrı bir şekilde bir araya geldik. Sandık görevlilerimiz ile ilgili çalışmalarımızın yanı sıra, mahalle başkanlarımızı belirli bir eğitimden geçirerek ve Mahalle yönetimlerini mobilize ederek, tarihin en önemli seçimi olarak gördüğümüz 18 Haziran 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimine, belli bir disiplin ve program çerçevesinde hazırlanmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

“Hatim zinciri oluşturacağız”
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayı için hatim zinciri oluşturacaklarını aktaran Aydın, “Ramazan ayı içerisinde bu hafta tüm müslümanlar olarak mübarek Ramazan ayına gireceğiz. Öncelikle bu vesile ile tüm hemşehrilerimizin mübarek Ramazan aylarını tebrik ediyoruz. Yaşayacağımız manevi iklimin, alemi İslamın birliğine, dirliğine ve selametine vesile olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyoruz. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayı için inşallah hatim zinciri oluşturacağız. Diyarbakır’ın İslam orduları tarafından fethinin bu yıl 1383. yıl dönümü olması hasebiyle bin 383 hatmi hedefleyeceğimiz bu zincirde birikecek hatimlerimizi, Yasinlerimizi, inşallah Kadir Gecesinde Kurşunlu Camii'nde yapacağımız bir programla tüm müslümanların ruhlarına ve hassaten tüm Diyarbakırlı müslüman kardeşlerimizin, ölmüşlerinin ruhlarına hediye edeceğiz. Bu vesileyle de partiler üstü ve siyasetten ari olarak gerçekleştireceğimiz Hatim Zincirimize tüm Diyarbakırlı kardeşlerimizi, abilerimizi, ablalarımızı davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Alışverişlerinizi yerel esnaftan yapınız”
Son olarak Diyarbakır halkına ramazan ayın içerisinde yerel esnaftan alışveriş yapmaları konusunda çağrıda bulunan Aydın şunları söyledi:
“Diyarbakırlı hemşehrilerimize bir çağrıda daha bulunmak istiyoruz. Lütfen İmkan nispetinde, gücümüzün yettiği kadarıyla bu Ramazan ayında yapacağımız alış verişlerde özellikle sokaktaki az iş yapan ve küçük esnaflarımızı tercih etmeye çalışalım ve bu şekilde mahalle esnaflarımıza destek olmaya çalışalım. Ve yine Lütfen; gücümüz yetiyorsa, elimizden geliyorsa fakirlerimize yetimlerimize destek olmak için bu Ramazan ayında her zamankinden daha fazla gayret gösterelim fedakârlık yapalım”

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