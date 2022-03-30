Evlat nöbetinde aile sayısı, 279'a yükseldi



Burak EMEKSerdar SUNAR/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK'nın kaçırdığı çocukları için 940 gündür HDP binası önünde evlat nöbeti ailelerin sayısı, 279'a yükseldi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 940 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 35 aile, çocuklarına kavuştu. Manisa, Hakkari ve İzmir'den gelen 5 ailenin daha katılımı ile evlat nöbeti tutan aile sayısı, 279'a yükseldi.

Kudret Aslan 2013'te Hakkari'de kaçırılan çocuğu Ömür (16), Sudrettin Yardımcı 2016'da Manisa'da kaçırılan oğlu Seyithan (23), Veysi Doğan 1993'te kaçırılan kız kardeşi Gülseren (15), Vahdettin Şenol 1993'te Manisa'da kaçırılan kardeşi Yasin (20) ve H.A. ise Manisa'da kaçırılan kardeşi G.A. (22) için evlat nöbetine katıldı. Eylem katılan aileler, evlat nöbetini sürdüren anne ve babalar tarafından 'Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP' sloganlarıyla karşılandı.

Manisa'da kaçırılan kardeşi Yasin için gelen Vahdettin Şenol, "Tüm ailelere teşekkür ederim. Burada durarak, bize yol gösterdiler. Kardeşimi PKK götürdü, o günden bu yana haber alamadım. 'Kahrolsun PKK' diyorum. Yandaşları da kahrolsun. Kardeşim gelene kadar buradan ayrılmayacağım" dedi.

Sudrettin Yardımcı ise oğlunun PKK tarafından kaçırıldığını dile getirerek, "Buradaki aileleri televizyonda gördük. Oğlumu istiyorum ve sonuna kadar da buradayım. Bütün çocuklar dönsün, gelsin" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR

2022-03-30 15:59:17



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