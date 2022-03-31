Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Minder, evlat nöbetindeki ailelerle buluştu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Minder: “HDP'de vicdan, insaf var ise sorumluluklarını yerine getirsin” “Bütün dünya Türkiye'nin ayağına gelmeye başladı” “Cumhurbaşkanımız artık bir barış insanı; barış insanı olarak tüm dünyaya örnek oluyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Minder, evlat nöbetindeki ailelerle buluştu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Minder: “HDP'de vicdan, insaf var ise sorumluluklarını yerine getirsin” “Bütün dünya Türkiye'nin ayağına gelmeye başladı” “Cumhurbaşkanımız artık bir barış insanı; barış insanı olarak tüm dünyaya örnek oluyor”

İHA

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Minder, evlat nöbetindeki ailelerle buluştu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Minder: “HDP'de vicdan, insaf var ise sorumluluklarını yerine getirsin” “Bütün dünya Türkiye'nin ayağına gelmeye başladı” “Cumhurbaşkanımız artık bir barış insanı; barış insanı olarak tüm dünyaya örnek oluyor”

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin eylemi 941. gününde de sürerken, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Minder, ailelerle bir araya geldi. Minder, “HDP’de biraz vicdan, insaf var ise sorumluluklarını yerine getirsin” dedi.
Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Minder, çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla 941 gündür HDP il binası önünde evlatlarının yolunu gözleyen ailelerle bir araya geldi. Minder, aileleri, çocuklarının nasıl dağa götürüldüğüne ilişkin tek tek dinledi.

“Ailelerimiz evlatlarına kavuşsun ve bu acı dinsin”
Bismil ilçesi Işıklar Mahallesinde bir vatandaşın yaptırmış olduğu Kur’an kursunu ziyaret ettiklerini belirten Minder, “Oradan da bugün yaklaşık 941 gündür burada evlat nöbetinde olan annelerimizi ziyaret edelim ve onlarla birlikte olalım, acılarına ortak olup dertleriyle dertlenelim dedik. Eylem başlayalı bugüne kadar 35 aile evladına kavuşmuş. Temennimiz odur ki, devletimizin kararlı tutumu sayesinde inşallah bütün aileler, mübarek Ramazanı Şerif ayı hürmetine cenabı hak bu ailelerimiz evlatlarına, yavrularına kavuşsun ve bu acı dinsin” dedi.

“Bütün dünya Türkiye’nin ayağına gelmeye başladı”
HDP’nin, dağdaki çocukların ailelerine kavuşması için biran önce kara vermesi gerektiğini ifade eden Minder, “Türkiye, artık dünyada örnek bir ülke oluyor. Görüyorsunuz, UkraynaRusya savaşı vesilesiyle bütün dünya Türkiye'nin ayağına gelmeye başladı. Cumhurbaşkanımız artık bir barış insanı oldu, barış insanı olarak tüm dünyaya örnek oluyor. Tüm dünya reisimizin ayağına geliyor. Biz burada barışı temin etmemiz lazım. Diyarbakır’da bütün bu yavrularımız ailelerine kavuşsun. Artık terör örgütü ve onun uzantısı olan HDP, bu yavrularımızın anne ile babalarına kavuşması için bir an önce karar vermeli. Bu acının dinmesi için onlarda ellerini vicdanlarına koyup bir karar vermeliler. Onlara, onların insanlıklarına ve vicdanlarına hitap ediyoruz. Bakınız burada bulunan ailelerden birisi oğlunun HDP’de çalıştığını ve HDP’den dağa kaçırıldığını itirafında bulundu. Onlarda bu vatanın evlatları ise bu çocukların ailelerine, anne ile babalarına kavuşması için biraz vicdan ile insafları var ise onlarda üzerlerine düşen sorumluluklarını yerine getirmesini istiyoruz” diye konuştu.

“Bizim yüreğimizi yaktılar, Allah’ta onların yüreğini yakar”
Aileler adına konuşan Hacı Güger, aileler olarak evlatlarının peşinde olduklarını ifade etti. Evlatlarını çalan partinin önünde olduklarını aktaran Güger, “Bizim yüreğimizi yaktılar ama Allah’ta onların yüreğini yakar inşallah. Bizim amacımız evlatlarımızdır ve çocuklarımızdır. Benim tek değil, bütün çocuklarımızdır ve o dağdan, o çocukları indirene kadar bu mücadeleye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Minder, HDP İl Başkanlığı önünden ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Evlat nöbetindeki aileler eylemlerinde kararlı Anne Sevgi Çağmar: “Bütün çocuklarımız dağdan gelinceye kadar eylemimizi sürdüreceğiz”
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki aileler eylemlerinde kararlı Anne ...
DİSİDER 1. Olağan Genel Kurulu yapıldı
YEREL HABERLER DİSİDER 1. Olağan Genel Kurulu yapıldı
Vali Münir Karaloğlu başkanlığında DİSKİ’nin yatırımları ele alındı
YEREL HABERLER Vali Münir Karaloğlu başkanlığında DİSKİ’nin ...
Adaletspor, play-off'u garantiledi
YEREL HABERLER Adaletspor, play-off'u garantiledi
Diyarbakır’ın marka yüzü Kadayıfçı Sıtkı Usta, Ramazan’a hazır
YEREL HABERLER Diyarbakır’ın marka yüzü Kadayıfçı Sıtkı Usta, ...
Diyarbakır’da emanet olarak gönderilen özel tasarımlı silindirden esrar çıktı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da emanet olarak gönderilen özel tasarımlı ...
Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü patlamaya ilişkin gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü patlamaya ilişkin ...
Pandemi nedeniyle 2 yıl ara verilen 'Murat Şenlikleri' yapıldı
YEREL HABERLER Pandemi nedeniyle 2 yıl ara verilen 'Murat ...
Evlat nöbetinde aile sayısı, 279'a yükseldi
YEREL HABERLER Evlat nöbetinde aile sayısı, 279'a yükseldi
Diyarbakır’da kan davası barışla sonuçlandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da kan davası barışla sonuçlandı
Yenişehir Belediyesinden Ramazan ayı denetimi
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesinden Ramazan ayı denetimi
Diyarbakır’da evlat nöbetine katılan aile sayısı 279’a yükseldi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da evlat nöbetine katılan aile sayısı ...
AK Parti İl Başkanından Diyarbakır halkına çağrı İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın: “Ramazan ayında alışverişlerinizi küçük esnaflarda yapınız”
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanından Diyarbakır halkına çağrı İl ...
Hırsızların hedefi olan cami 8 defa soyuldu, imamın psikolojisi bozuldu Cami hırsızları kameralara rağmen soyguna devam ediyor
YEREL HABERLER Hırsızların hedefi olan cami 8 defa soyuldu, imamın ...
Evlat nöbetindeki baba: Evlatlarımızı HDP'den istiyoruz
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki baba: Evlatlarımızı HDP'den ...
Yenişehir’de gençlik buluşması
YEREL HABERLER Yenişehir’de gençlik buluşması
Hal esnafını tehditle tekel oluşturmak isteyen şebekeye operasyon: 13 gözaltı
YEREL HABERLER Hal esnafını tehditle tekel oluşturmak isteyen ...
Sebze halindeki fiyatlara müdahale eden çeteye şafak operasyonu Diyarbakır’da hal esnafını bezdiren suç örgütü çökertildi 3 ilde 12 adrese eş zamanlı baskında 13 şüpheli gözaltına alındı, ikametlerinde cephanelik çıktı
YEREL HABERLER Sebze halindeki fiyatlara müdahale eden çeteye şafak ...
İlk milli uçan araba ‘Cezeri’ Diyarbakır’da yoğun ilgi gördü Üç günde 30 bin kişi ziyaret etti
YEREL HABERLER İlk milli uçan araba ‘Cezeri’ Diyarbakır’da yoğun ...
8 aylık kızını yastıkla boğmaya çalışan anne adliyede (2)
YEREL HABERLER 8 aylık kızını yastıkla boğmaya çalışan anne adliyede ...
Aileler direniyor, evlatlarını 939 gündür istiyor
YEREL HABERLER Aileler direniyor, evlatlarını 939 gündür istiyor
Diyarbakır surlarının efsanesi Benusen, oyunu prömiyer yaptı
YEREL HABERLER Diyarbakır surlarının efsanesi Benusen, oyunu ...
Diyarbakırlı minikler 'Kütüphane Haftasını' kutladı
YEREL HABERLER Diyarbakırlı minikler 'Kütüphane Haftasını' kutladı
Diyarbakır'da 21 aylık kızını darp eden kadın, serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 21 aylık kızını darp eden kadın, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.