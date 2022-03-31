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Kurtulmuş: Hayat standartlarını olumsuz etkileyen gelişmeler yaşadık (3)

DHA

Kurtulmuş: Hayat standartlarını olumsuz etkileyen gelişmeler yaşadık (3)


BATMAN'DAN DİYARBAKIR'A GEÇTİ
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ve beraberindeki heyet, Batman´daki programlarının ardından Diyarbakır´a gelerek Bağlar Belediyesi´ni ziyaret etti. Davul zurna eşliğinde Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tarafından karşılanan Kurtulmuş, burada basına kapalı toplantı gerçekleştirdi. Ardından Kayapınar ilçesinde bir otelde partililerle `Kuruluşundan bugüne vefa buluşması´ konulu toplantıya katıldı. Kurtulmuş´a toplantıda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve eski milletvekili Mine Lök Beyaz ile AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın da eşlik etti. 
`MASADA HERHANGİ BİR KONUDA ANLAŞAMIYORLAR´
Burada partililere seslenen Numan Kurtulmuş, "Allah'ın izniyle 2023´te, Recep Tayyip Erdoğan sizlerin gayretiyle yeniden Türkiye Cumhurbaşkanı seçilecek. Aynı şekilde siyasetin daha rahat bir ortamda yapılmasının mümkün olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da ayrılık rüzgarlarını ya da ayrılık fikrini ekenlerin siyasetine karşı sizler milletimizle birlikte hareket ederek aynı şekilde parlamento seçimlerinde de büyük bir zaferi, büyük bir başarıyı elde edeceksiniz. Geliyor ardından 2024 seçimleri, inşallah hem Diyarbakır'da hem bölgemizin tamamında çok güzel bir seçim geçecek ve 2024´de yerel seçimlerde de inşallah güçlü bir şekilde milletin iradesiyle çıkacağız. Aksi, gerçekten düşünmek bile istemediğimiz bir tablodur. Bu 6 artı 1 var ya, bu masada bunlar herhangi bir konu etrafında anlaşamıyorlar zaten. Tek anlaştıkları şey parlamenter sisteme geri dönelim. İyi de nasıl döneceksin? Parlamentoda çoğunluğun yok. Halka gittin, halk referandumda bunu kabul edecek mi? Şu andaki sistem sanki meşru değilmiş gibi konuşuyorlar. Şu anda milletin oylarıyla kabul edilmiş meşru bir Cumhurbaşkanlığı sistemi vardır. Milletimiz ne istiyorsa da başımızın gözümüzün üstünde yeri vardır. Biz, milletin sözünün üstüne asla bir şey söylemeyiz. Eğer roller ters olsaydı, AK Parti kadrolarından hiçbir zaman milletin seçtiği Cumhurbaşkanlığı sistemine karşı bir tek söz duymayacaktınız. Bunlar hangi konuda ne iş yapacaklar? Örneğin terörle mücadelede CHP'yle HDP'nin ortak noktası nedir? Ya da İYİ Parti'yle HDP'nin ortak noktası nedir? Ekonomi politikalarında nasıl bu 6-7 parti bir araya gelecekler ve ortak bir politikayı icra edecekler?" dedi.
`YÜZDE 80, CUMHURBAŞKANIMIZIN BU DURUMDAKİ POZİSYONUNU DOĞRU BULUYOR´
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın Ukrayna ve Rusya krizinde üstlenmiş olduğu başarılı rolü gördüklerini belirten Kurtulmuş, "Bütün dünya bunu teslim ediyor. Türkiye kamuoyunun yüzde 80´i Cumhurbaşkanımızın bu durumdaki pozisyonunu doğru buluyor. Sağdan soldan muhalefetten bazı aykırı sesler geldi. O zaman soruyu soralım. Madem bizim ortaya koyduğumuz bu performansı, Cumhurbaşkanımızın liderliğinin Türkiye'nin bu süreçte barışı kolaylaştırıcı rolünü beğenmiyorsunuz. Siz iktidarda olsanız Ukrayna ve Rusya konusunda ne yapacaksınız? Allah muhafaza bunların Türkiye'nin temel meselelerine ilişkin bugün hallolmuş gibi gördüğümüz meselelerin tamamına ilişkin zihinlerinde ciddi belirsizlikler vardır. Bu anlamda evet milletimiz bir zorluktan geçtiğimizi görüyor. Bizlere de zaman zaman eleştirilerde bulunuyor, şikayette bulunuyor ama inanın ki şikayette bulunan kardeşlerimizin bile hiçbirisi bu işi CHP çözer, bu işi İYİ Parti çözer demiyor. Ya da şu parti çözer demiyor. Yine diyor bu sorunlar var da bunu yine çözeceksiniz. Siz çözeceksiniz, çözecekseniz. Bunu Tayyip Erdoğan çözecek diyor. Diyarbakır'da ve bölgede sağlanan bu barış ortamının, bu bölgenin çok daha ileriye gitmesinin, bu huzurun, bu sükunetin, bu selamet ortamının ülkenin ve bölgenin çok daha ileriye gitmesine neden olacağına yürekten inanıyorum. İnşallah 2023´te Diyarbakır'dan üstün bir zaferle çıkmayı ümit ediyoruz" diye konuştu. (DHA)Burak EMEKSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR
2022-03-31 22:21:21

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