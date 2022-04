Kocaköy’de sportif yatırımlarla başarılar geldi

Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde spora yönelik yapılan çalışmalar, sportif başarıların artmasını sağladı.

Kocaköy Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Mehmet Necat Yiğit, göreve geldikleri günden buyana spora ve sporcuya yatırım yaptıklarını söyledi. Yiğit, ilçenin spora yönelik en büyük başarılarını içinde oldukları dönemde sağladıklarını belirtti. Yiğit, sporun her branşında faaliyetlerde bulunduklarını ve ilçe gençlerinin büyük bir ilgisini gördüklerini kaydetti.

Bu yıl okul sporları çerçevesinde Tepecik Ortaokulu yıldız kızlarda il birincisi olarak, bölge şampiyonasına gitmeye hak kazandıklarını aktaran Yiğit, “Mardin’de gerçekleşen bölge şampiyonasında bu okulumuz bölge ikincisi oldu. Futsal yıldız kızlarda il birincisi olan İmam Hatip Ortaokulu, Erzincan’da yapılacak bölge şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Ferdi olarak kick boksta il birincisi olan Şaklat Ortaokulu öğrencilerinden Cansu Yıldız, bu alanda önemli bir başarıya imza attı. Genç kızlarımız futbol ve satranç branşlarında da madalya ve kupalar elde etti. Kızlarımızın başarıları sporun her alanında kendini gösteriyor. Kızlarımız başta olmak üzere ilçe gençlerimiz kendilerine verilen imkanların boşa gitmediğini göstermişlerdir” dedi.

Göreve geldiği günden bu yana ilçenin sporda aktif olması için spor kulübü kurduğunu ifade eden Yiğit, “İlçeye atandığımda ilk olarak spor kulübü kurduk. Bu kulübün kurulmasına Kaymakamımızın ve İl Müdürlüğümüzün büyük emekleri oldu. Onların destekleriyle Gençlik ve Spor Kulübümüz 2. Amatörde Futbol liginde Faaliyetlerine başladı. İlk sezonumuzu namağlup şampiyon olarak tamamladık ve 1. Amatöre Ligine katılma hakkını elde ettik. Her yıl başarılı olarak Diyarbakır Süper Amatör Ligine yükseldik. Şu an bu ligde ilçemizi en iyi şekilde temsil ediyoruz” şeklinde konuştu.

