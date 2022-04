Kurtulmuş: Türkiye'nin ayakta güçlü durmaktan başka seçeneği yok (2)

EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERİ ZİYARET ETTİ

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Dicle Üniversitesi'ndeki konferansın ardından eşi Sevgi Kurtulmuş ile birlikte HDP binası önünde 942 gündür evlat nöbetini sürdüren aileleri ziyaret etti. Ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğraflarıyla Kurtulmuş'u karşılayan aileler, çocuklarının nasıl kaçırıldığını anlattı. Ailelerle tek tek görüşen Kurtulmuş, terör örgütlerinin ektikleri bu fırtınada boğulacağını ifade ederek, "Diyarbakır annelerinin yanından dünyaya seslenmeyi vazife olarak terakki ediyoruz. Burada her birisinin dramı, her birisinin kalbindeki acının hala ilk günkü gibi taze olduğunu gördük. Terör örgütlerinin vasıtasıyla dağa kaçırılan ufacık evlatlarımızın hazin hatıraları önünde onların anneleriyle, babalarıyla aileleriyle dayanışma için buradayız. Küçük yaşta annelerinden, babalarından, akrabalarından, sevdiklerinden kopartılmışlar ve sonu ne olduğu belli olmayan, kime hizmet ettiği son derece açık olan bir emperyalist çetenin kucağına doğru itilmişler. Bu aileler burada haklı olarak dünyanın gözü önünde evlatlarını arıyorlar. 'Evlatlarımızı geri verin' diyerek burada dağla irtibatlı olduğunu gördükleri, düşündükleri insanlara sesleniyorlar. 'Evlatlarımızı geri verin' diyorlar. Bunların içerisinden bir kısmı geldiler, ailelerine kavuştular. Umut ediyorum ki geri kalan evlatlarımız bir şekilde dağdan kurtarılarak, örgütün elinden Türkiye'ye getirilerek burada hayatlarına kavuşturulacaklardır. Buradaki mesele siyasi bir mesele değildir. Bu bir insanlık meselesidir" dedi.

'BU ÇADIRIN İÇERİSİNDE 84 MİLYON MİLLETİMİZİN TAMAMI VAR'

Herkesin, her siyasi partiden, her farklı görüşten insanın, bu insanlık dramına bir şekilde karşı çıkması gerektiğinin altını çizen Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Burada bu çadırın içerisinde 84 milyon milletimizin tamamı vardır. Bu sorunun çözülmesi için canla başla gayret sarf ediyoruz. Evet, büyük bir hüznün içerisindesiniz, büyük bir acı içerisindesiniz ama evlatlarınıza kavuşacaksınız inşallah. Kavuştuktan sonra da bu çocuklarının her birisinin pırıl pırıl gençler olarak sizlere, ailelerine ve ülkesine hizmet ettiğini göreceksiniz. Türkiye´nin tamamının, tamamına yakınının sizlerin yanında olduğunu unutmayın. Yalnız değilsiniz. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan´ın selam ve saygılarını sizlere bir kez daha ifade ediyorum. Bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde bu acının ortadan kalkması, bu dramın sona ermesi için bütün gücümüzle hareket ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarının içerisinde yaşayan bütün kardeşlerimiz özgür ve eşit yurttaşlar olarak yaşamaya devam edeceğiz." (DHA)

Selim KAYANurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Nurettin FİDANCAN

2022-04-01



