Diyarbakır’da “Aşık Veysel’i Anma” programı düzenlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde Aşık Veysel’i anma gecesi düzenledi.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, “Feqiyê Teyran Kültür ve Sanat Sezonu” çerçevesinde etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde “Üstada Saygı” programında Halk Ozanı Aşık Veysel’in vefatının 49. yıldönümü dolayısıyla konser düzenlendi.

Programda Türk Halk Müziği sanatçılarından Cengiz Özkan, Aşık Veysel’in bestelediği türküleri seslendirdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda Aşık Veysel’in eserleri salondakiler tarafından hep birlikte söylendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.