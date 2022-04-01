Kurtulmuş: Türkiye'nin ayakta güçlü durmaktan başka seçeneği yok (2)



'ANADİLİ ANA SÜTÜ KADAR HELALDİR'

Diyarbakır'da iki gündür çeşitli temaslarda bulunan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Kurtulmuş, geçmiş dönemlerde anadil üzerinden yapılan hak ihlallerine dikkat çekerek, "Bu Diyarbakır Cezaevi taşlarının dili olsa da konuşsa. İnsanlara sadece dil üzerinden, anadilleriyle konuştukları için ne baskılar yapıldığını bu salonda bulunanlar hepsini biliyor. Oysa anadilleri ana sütü kadar helaldir. Herkese doğuştan gelen bir haktır. Geçmişte bir milletvekili adayı veya bir siyasetçi Kürtçe konuşması halinde hakkında fezleke çıkarılıyordu. Bölgemizde fevkalade güven, huzur, kardeşlik ve barış iklimi vardır. Allah bu iklimi kıyamete kadar yaşatmayı bu millete nasip etsin. Türkiye´de bu imkanlar vardı da neden daha önceki yönetimler döneminde bunlar yapılamadı. AK Parti'nin en büyük başarısı zihniyet değişimini gerçekleştirmiş olmasıdır. Türkiye´de anadilin ana sütü kadar helal olduğuna inanan bir kadro olarak yola çıktık. Geleceğe güçlü bir şekilde bakıyoruz ve inşallah bu birlik ve beraberlik meselesini bizim en temel unsurumuz, en büyük kazancımız olarak görüyoruz. Irak´ın, Suriye´nin, Libya´nın, Yemen´in, Mısır´ın haline bakın. Bütün bu coğrafyada Müslüman milletlerin nasıl paramparça edildiğini, nasıl etnik ayrışmalar üzerinden birbirlerine düşman hale getirilmeye çalışıldığını, nasıl birbirlerinden ayrıştırıldıklarını hepiniz benden daha iyi biliyorsunuz. Bunlara son verme iradesi AK Parti'nin iradesidir. Birliğin, beraberliğin, dostluğun, kardeşliğin ve geleceğin partisi burasıdır." (DHA)Selim KAYANurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Nurettin FİDANCAN

2022-04-01 19:13:27



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