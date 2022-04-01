Diyarbakır´da 2 yıl aradan sonra ilk teravihte camiler doldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır´da 2 yıl aradan sonra ilk teravihte camiler doldu

DHA

Diyarbakır´da 2 yıl aradan sonra ilk teravihte camiler doldu


Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da vatandaşlar, ramazan ayının ilk teravih namazında Sur ilçesinde bulunan tarihi camileri doldurdu.
Diyarbakır´da Ramazan ayının ilk teravih namazında vatandaşlar, çoğunlukla Sur ilçesinde bulunan tarihi camileri doldurdu. Tarihi Ulucami ile Hazreti Süleyman ve Kurşunlu camilerine gelen vatandaşlar, 2 yıl aradan sonra saf tuttu. Yatsı namazı için okunan ezanın ardından Ulucami İmamı Hidayet Yılmaz, "Ramazan-ı Şerif tüm İslam alemine hayırlı uğurlu olsun" dileğinde bulunarak, cemaate teravih namazını kıldırdı. Namaza gelen vatandaşlar da ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diledi. (DHA)
 DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA
2022-04-01 22:42:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır’da ilk teravih namazı kılındı Çocuklar da büyüklerle birlikte teravih namazı kılıp dua etti
YEREL HABERLER Diyarbakır’da ilk teravih namazı kılındı Çocuklar da ...
Kurtulmuş: “Bir huzur ve selamet ikliminin burada hakim olduğunu görmek fevkalade sevindirici”
YEREL HABERLER Kurtulmuş: “Bir huzur ve selamet ikliminin burada ...
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: “CHP, HDP’nin gölgesinde siyaset yapıyor” “AK Parti, devlet partisi değil, millet partisidir” “CHP, Diyarbakır Ulu Camii ’sinde 18 sene ‘tanrı uludur, tanrı uludur’ dinletti”
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: “CHP, HDP’nin ...
Demir doğrama atölyesinde tiner kutusu patladı: 1 çocuk yaralı
YEREL HABERLER Demir doğrama atölyesinde tiner kutusu patladı: 1 ...
Kurtulmuş: Türkiye'nin ayakta güçlü durmaktan başka seçeneği yok (2)
YEREL HABERLER Kurtulmuş: Türkiye'nin ayakta güçlü durmaktan başka ...
Diyarbakır'da müşterilerden altın ve para toplayarak kaçan 2 kuyumcu Kocaeli'de yakalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da müşterilerden altın ve para toplayarak ...
Diyarbakır’da 21 müşteriden milyonlarca vurgun yapan kuyumcu yakalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 21 müşteriden milyonlarca vurgun yapan ...
Daha önce afla serbest bırakılan 3 kişinin katili firari zanlı Diyarbakır’da yakalandı
YEREL HABERLER Daha önce afla serbest bırakılan 3 kişinin katili ...
Oruç tutanlarda sirtüin geni aktifleşip gençleşmeyi sağlıyor
YEREL HABERLER Oruç tutanlarda sirtüin geni aktifleşip gençleşmeyi ...
17 yaşındaki kız hamile çıktı; üvey baba gözaltında
YEREL HABERLER 17 yaşındaki kız hamile çıktı; üvey baba gözaltında
Diyarbakır’da “Aşık Veysel’i Anma” programı düzenlendi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da “Aşık Veysel’i Anma” programı ...
Kurtulmuş: Türkiye'nin ayakta güçlü durmaktan başka seçeneği yok (2)
YEREL HABERLER Kurtulmuş: Türkiye'nin ayakta güçlü durmaktan başka ...
DTSO’da değerlendirme toplantısı
YEREL HABERLER DTSO’da değerlendirme toplantısı
Kocaköy’de sportif yatırımlarla başarılar geldi
YEREL HABERLER Kocaköy’de sportif yatırımlarla başarılar geldi
Kurtulmuş: Türkiye'nin ayakta güçlü durmaktan başka seçeneği yok
YEREL HABERLER Kurtulmuş: Türkiye'nin ayakta güçlü durmaktan başka ...
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: “Bu çadırın içerisinde 84 milyon milletimizin tamamı vardır” Diyarbakır anneleri ile buluşan AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş: “Buradaki mesele siyasi bir mesele değildir. Bu bir insanlık meselesidir” “Terör örgütleri ettikleri fırtınada boğulacaklar” “Bu çocuklar sonu ne olduğu belli olmayan, kime hizmet ettiği son derece açık olan bir emperyalist çetenin kucağına doğru itilmişler”
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: “Bu çadırın ...
Diyarbakır´ın Kapadokya´sında rafting yarışması
YEREL HABERLER Diyarbakır´ın Kapadokya´sında rafting yarışması
Ünlü oyuncu ve sunucu Aksu başarılarıyla göz dolduruyor
YEREL HABERLER Ünlü oyuncu ve sunucu Aksu başarılarıyla göz ...
Genç modacı Andıç ödüle doymuyor
YEREL HABERLER Genç modacı Andıç ödüle doymuyor
Annesi tarafından öldürülmek istenen Eylül bebeğin babası İHA’ya konuştu
YEREL HABERLER Annesi tarafından öldürülmek istenen Eylül bebeğin ...
Doğa yürüyüşüyle 'Diyardokya’ya tırmandılar, halay çekip yarıştılar Huzur ortamının sağlanmasıyla Diyarbakır’ın doğa güzelliklerinde etkinlikle buluştular
YEREL HABERLER Doğa yürüyüşüyle 'Diyardokya’ya tırmandılar, halay ...
Kurtulmuş: “Biz insanların ana dillerinin ana sütü kadar helal olduğuna inanan bir siyasi harekatız” AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: “Türkiye’de 15 Temmuz’da ortaya koyulan o direnişten sonra artık kimsenin darbe yapma imkanı, niyeti ve takati kalmamıştır” “2023, yeniden milletimiz ile olan sözleşmemizin yenileme dönemidir”
YEREL HABERLER Kurtulmuş: “Biz insanların ana dillerinin ana sütü ...
Kurtulmuş: Hayat standartlarını olumsuz etkileyen gelişmeler yaşadık (3)
YEREL HABERLER Kurtulmuş: Hayat standartlarını olumsuz etkileyen ...
Konvoyun önünü kesip, araçtaki kadının boynundan altın kolyeyi çaldılar
YEREL HABERLER Konvoyun önünü kesip, araçtaki kadının boynundan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.