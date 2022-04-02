DİSKİ Dicle Şube Müdürlüğü çalışmalarına devam ediyor

Mevsim koşullarının düzelmesiyle DİSKİ Genel Müdürlüğü Dicle ilçesinde kaldığı yerden devam ediyor. DİSKİ Dicle’de içme suyu hattını ikiye ayırarak enerji tasarrufu sağladı.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, Dicle ilçesinin içme suyu şebekesini ikiye ayırarak daha önce 153 metre olan kot farkını 71 metreye düşürerek önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlamaya başladı. Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, sorumlu olduğu 15 bin 272 kilometrekarelik alan üzerinde yer alan yerleşim yerlerine içme suyu temin etme çalışmalarına devam ediyor. DİSKİ, içme suyu temininden önce gerçekleştirdiği etüt çalışmaları sayesinde özellikle elektrik enerjisi kullanımında önemli ölçüde tasarruf sağlayarak, daha fazla yatırım yapmaya olanağı buluyor. Etüt işleminin ardından DİSKİ Dicle Şube Müdürlüğü, kendi personel ve araçlarıyla ilçenin içme suyu şebekesini kot farkı nedeniyle ikiye ayırarak yüzde 25'e yakın enerji tasarrufu sağlamış oldu.

Yapılan çalışmalarda ikiye ayrılan içme suyu şebekesiyle daha önce Bozoba Mahallesi, kuyularından 153 metrelik kota 500 metreküplük depoya su pompalanıyordu, yeni imalatla sayesinde kot farkı 71 metreye düşürüldü.

İkiye ayrılan içme suyu şebekesi sonrası 397 nüfusa sahip Bağlarbaşı, 853 nüfusa sahip Çelebi ve 960 nüfusa sahip Yeşiltepe Mahalleleri 500 metreküplük, 5 bin 719 nüfusa sahip olan 15 Temmuz Mahallesi’ne de 1000 metreküplük içme suyu deposundan içme suyu temin edilecek.



Şebeke hatları yenilendi

DİSKİ Genel Müdürlüğü, aynı çalışmada 600 metrelik içme suyu hattının PVC olan borularını 90 mm çapında HDPE borularla yeniledi. Ayrıca 450 metre 250 mm çapında HDPE borularla yeni içme suyu hattı döşedi. Pınar Mahallesi’nde 620 metre 63 milimetre çapında ek şebeke döşemesi yapıldı.

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