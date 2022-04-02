Evlat nöbetindeki aile sayısı, 280 oldu



Burak EMEKNurettin FİDANCAN/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, çocukları için 943 gündür HDP binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2015'te 15 yaşındayken kaçırılan kardeşi Mazlum için gelen Aytekin Alp ile 280'e yükseldi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 943 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 35 aile, çocuklarına kavuştu. Aile sayısı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2015 yılında 15 yaşındayken kaçırılan kardeşi Mazlum için gelen Aytekin Alp ile 280'e yükseldi.

Evlat nöbetindeki anne ve babalar tarafından karşılanan Alp, "Kardeşimi istiyorum. Kardeşim HDP yoluyla dağa kaçırıldı. Buradaki ailelerin çocuklarının döndüğünü gördük. Kardeşimin de kısa süre içerisinde döneceğini düşünüyorum. Beni duyuyorsa eğer ailesine geri dönsün. Ailemiz perişan halde. Gittiği günden beri bir umutla onu bekliyoruz. Peşinden koştuk ama maalesef iletişim kuramadık. İletişim kurabilseydik eğer dönmesi için ikna ederdik. Kardeşim gelene kadar buradan ayrılmayacağım" dedi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Nurettin FİDANCAN

2022-04-02 13:35:00



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