Kadın futbolcular rakiplerine saldırdı!



Amed SF Fenerbahçe Kadın Futbol Süper Ligi maçında saha karıştıEv sahibi ekip, 2-1 geriye düştükten sonra Fenerbahçeli oyuncular ve yedek kulübesine saldırınca, tribünlerden yabancı madde yağdı, yaralananlar olduDİYARBAKIR, (DHA) Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin 17'nci haftasında Fenerbahçe deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'i 90+8'inci dakikada Kenya Cordner'ın penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup etti.

Sarı-lacivertli ekibin karşılaşmada öne geçmesinin ardından sahada olaylar çıktı. 102'nci dakikada Fenerbahçeli Beyza Nur'un taç atışı sırasında Amed Sportifli birkaç futbolcu, rakiplerine saldırıda bulundu. Bu sırada tribünlerden de sahaya yabancı maddeler atıldı. Uzun süre arbede yaşanırken, Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyetten yaralananlar oldu. Olaylar sonrasında Fenerbahçeli oyuncular Jessica Çarmıklı ve Göksu Gökçe ile kondisyoner Samet Kösemen'in kendilerine isabet eden taş ve krampon darbeleriyle yaralandıkları görüldü. Çevik kuvvet ekipleri olaylara müdahale ederken, Fenerbahçe takımı polis eşliğinde sahayı terk ederek soyunma odasına gitti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kavga çıkış anları

Yaşanan arbede

Tribünlerden yabancı madde atılması

DetaylarDHA-Spor Türkiye-Diyarbakır

2022-04-02 14:50:52



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