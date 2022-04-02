Özel gereksinimli bireyler Kur'an'a geçmenin sevincini yaşadı

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı Aktif Yaşam Merkezi’nde eğitim gören özel gereksinimli bireyler, Kur’anı Kerim’e geçti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal hizmetler Daire Başkanlığınca yürütülen projede ‘Değerler eğitimi sınıfında’ eğitim gören özel gereksinimli bireyler, 2 ay önce Kur’anı Kerim öğrenme kursuna başladı.

Büyükşehir Belediyesi, Kur’anı Kerim okumaya başlayan özel gereksinimli öğrenciler için Aktif Yaşam Merkezinde etkinlik düzenlendi. Kur’anı Kerim tilavetiyle başlayan programda Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Hayrullah Akyıldız, öğrencileri tebrik ederek onlarla yakından ilgilendi.

‘HacıvatKaragöz’ gösteriminin ardından etkinlik, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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