Diyarbakır'da, otizmli çocuklar için farkındalık etkinliği Etkinliğe aileleri ile birlikte katılan otizmli çocuklar doyasıya eğlendi

Diyarbakır'da, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri oluşturmak için Hacıbaba Pastaneleri yönetimi tarafından etkinlik düzenlendi.



Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı öncülüğünde Özel Yahya Osman Elaldı Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerinin katılımıyla ‘2 Nisan Otizm Farkındalık Günü’ etkinliği düzenlendi.

Şanlıurfa yolu üzerinde bulunan Ceylan Karavil AVM önünde ve içeresinde yapılan etkinliğe çok sayıda vatandaş, özel çocuklarla bando takımı eşliğinde eğlenerek mutluluklarına dahil oldu. Farkındalık oluşturmak için düzenlenen etkinlikte öncü olan Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü olduğunu ve güzel bir etkinlik yapmaya çalıştıklarını söyledi. Elaldı, “Bir torunumuz eğitim okulu bulamadığımızdan kaynaklanan bazı şeylerin sonucu bir okul yaptık ve bu okulu sadece otizm adına otizm üzerine sadece otizm eğitimi vermek için bir okul yapmışız. Bu okulumuz şu an Güneydoğu'yu bırakın Türkiye'de sadece otizm eğitimi ver tek bir okul. Onun için buradaki insanları haberdar etmek, daha duyarlı olmaları için bu çocuklarımıza yeteri kadar ders alabilmelerine katkı sunmak ve farkındalık yapmak istiyoruz” dedi.



“Çocuklarımız için elimizden gelen daha güzel şeyleri yapmaya çalışacağız”

Herkesi ve her kesimi duyarlı olmaya davet eden Elaldı, “Bu çocukları her yere vermesinler lütfen sadece otizm eğitim olan yere versinler diyoruz. Otizmli bu çocuklarımıza sahip çıkmak adına yaptığımız güzel şeylerin daha güzellerini yapabilmek için zaman zaman bu etkinliklerimiz olacak ve herkesin bu güzel çocuklarımıza biraz daha duyarlı olmasını istiyoruz. Bu çocuklarımıza yaptığımız bu okul için de daha güzellerini elimizden gelen daha güzel şeyleri yapmaya çalışacağız ”diye konuştu.



“Farklı duygulara sahip hayatlara dokunuyoruz”

Günün anlam ve önemine ilişkin açıklamalarda bulunan Özel Yahya Osman Elaldı Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Eğitim Direktörü Müzeyyen Meral ise, “Biz otizm okulu olarak Diyarbakır’da hizmet veriyoruz ve bugün 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü, biz bugün otizm kelimesi tek de olsa içerisinde farklı özellikleri barındıran ve farklı duygulara sahip hayatlara dokunuyoruz. Çocuklarımızın neşeli, mutlu ve hayata dair güzel şeyler öğrenmesi için çabalıyoruz. Bunu hep birlikte yapıyoruz ve onların hayatlarına dokunmak çok keyifli” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından çocuklar, devam eden etkinliğe dahil olarak keyifli bir vakit geçirdi.

