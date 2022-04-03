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Diyarbakır'da sıcak havada tarihi mekanlar boş kaldı; cami içleri dolu

DHA

Diyarbakır'da sıcak havada tarihi mekanlar boş kaldı; cami içleri dolu


Selim KAYA-Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)HAVA sıcaklığının hissedilir derecede artmasıyla ve ramazan ayıyla birlikte oruç tutan Diyarbakırlıların bir kısmı evlerinde kalmayı tercih ederken, bir bölümü de namaz için geldikleri camilerde iftarı bekledi, kentin tarihi mekanları ise sessizliğe büründü. 
Türkiye'nin bazı bölgelerinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürürken, Diyarbakır'da hava sıcaklığı 28 dereceye ulaştı. Ramazan ayının da başlamasıyla beraber oruç tutan Diyarbakırlıların çoğu hafta sonunda evlerinde kalmayı tercih etti. Ramazan ayı öncesi insan kalabalığının oluştuğu kentin tarihi mekanları ise sessizliğe büründü. Sur ilçesinde bulunan On Gözlü Köprü ve Hasanpaşa Hanı gibi özellikle turistlerin uğrak mekanı olan tarihi mekanlar hava sıcaklığının da etkisiyle boş kaldı. Özellikle yaşlı vatandaşlar da Ulu Cami gibi tarihi camilerde ibadet ettikten sonra oturarak iftarı bekledi. 
Muş'tan gelen misafirlerini On Gözlü Köprü'ye getirdiğini söyleyen Seyhan Sevilgen, "Herkese hayırlı ramazanlar diliyorum. Misafirlerimiz geldi. Onlara Diyarbakır´ı gezdirelim dedik. Geldik ama On Gözlü bomboş. Herkese güzel bir ramazan diliyorum" dedi.(DHA)
DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Nurettin FİDANCAN
2022-04-03 15:26:08

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