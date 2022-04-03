Bağlar Belediyespor şampiyonluk şansını son haftaya taşıdı

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Bölgesel Amatör Futbol Ligi 1. Bölge 2. Grup'ta zirve mücadelesi veren Bağlar Belediyespor, sahasında Batman 72 Belediyespor'u 20 yenerek grup birinciliği şansını son hafta deplasmanda 1984 Muşspor ile yapacağı maça bıraktı.

Bağlar Belediyespor'un şampiyonluk şansı ligin son haftasına kaldı. Seyrantepe tesislerinde ağırladığı Batman 72 Belediyespor'u 20 mağlup ederek puanını 30'a çıkardı ve grup birincisi olmak için son hafta maçını beklemeye başladı. Bağlar Belediyespor'u galibiyete taşıyan golleri Faruk Kaya ve Uğur Yöntürk kaydetti.



Kader maçı Muş’ta

Mazıdağ Fosfatspor'u deplasmanda 21 yenen 1984 Muşspor son haftaya 33 puanla lider girdi. 1984 MuşsporBağlar Belediyespor maçı 10 Nisan Pazar günü Muş Stadyumunda oynanacak. Bağlar Belediyespor'un grup birincisi olarak 3.Lig'e yükselme PlayOff maçlarına kalması için bu maçı kazanması gerekiyor.

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