Öldürülmek istenen Eylül bebek, annesi tarafından kaçırıldı

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Diyarbakır'da 8 aylık bebeğine işkence ederek öldürme girişiminde bulunan E.K., eski eşi Mehmet Kaya’nın sitesinde Eylül bebeği kaçırdı. Aracıyla gelen E.K. yaya halde kaçarak olay yerinde aracı bıraktı, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.



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