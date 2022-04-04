Diyarbakır’da öğrenciler evini sil baştan yeniledikleri aileye ziyarette bulundu Diyarbakır’da proje çerçevesinde Meslek Lisesi öğretmen ve öğrencileri, ihtiyaç sahibi ailelerin evini elden geçiriyor

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün başlattığı “Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor” projesiyle Diyarbakır’da ailelere destek verildi. Proje çerçevesinde öğrenciler, evini sil baştan yeniledikleri bir aileye ziyarette bulundu.

Diyarbakır Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, hayata geçirilen projeyle birlikte ihtiyaç sahibi ailelerin evlerindeki mobilya, elektrik, su tesisatı arızası, boya gibi küçük bakım ve onarım işlerini yaparken öğrenciler de okulun kimya üretim atölyesinde yaptıkları temizlik malzemelerini evlerini yeniledikleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı.

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Akbaş, Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak, Kayapınar İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Sami Gürkan, Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sezai Güçmen, Müdür Yardımcısı İsmail Hakkı Dalgın, öğretmen ve öğrenciler, proje çerçevesinde evlerini yeniledikleri bir ailenin evini ziyaret etti.



“Öğrencilerimizin gözlerindeki mutluluğu görebiliyorduk”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde mesleki eğitim seferberliği başlatıldığını aktaran Akbaş, Milli Eğitim Bakanlığı’nın en çok önem verdiği alanlardan biri mesleki eğitim öğrencilerinin böyle güzel bir projede olması kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. Akbaş, “İçeride öğrencilerimizin yaptıkları çalışmanın sonucunu görmeleri, gözlerindeki mutluluğu görebiliyorduk. İşbirliği içerisinde okulda öğrendiklerini bir arkadaşlarının evinde hassas bir şekilde uyguladıklarını gördük. Gayet olumlu bir proje ve okulumuzda devam ediyor. Başka okullarda da bu tür projeler bulunmaktadır” dedi.

Okul müdürü Sezai Güçmen, yanlarında götürdükleri çeşitli hediyeleri aileye teslim ederek, okul olarak her zaman ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olacaklarını söyledi.

Evi sil baştan yenilenen Seval Ergin, herkesin usta gibi çok güzel çalıştığını dile getirdi. Öğrencilerin geleceklerini çok güzel olarak gördüğünü belirten Ergin, emeklerden dolayı herkese teşekkür ettiğini kaydetti.

Arkadaşları ile birlikte projede yer alan 11. sınıf öğrencisi Derya Ergin ise arkadaşlarına, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, okul müdürü ile öğretmenlerine teşekkür etti. Elektrik bölümü öğrencisi Enes Yıldız da arkadaşlarının evlerinde yaptıkları çalışmalardan çok mutlu olduklarını ve daima arkadaşlarıyla birlikte yanlarında olacaklarını aktardı.

Öte yandan, projede 20 öğretmen ile 30 öğrenci görev alırken, proje çerçevesinde okulda okuyan öğrencilerin kendi mahallelerinde ve yakın çevrelerinde tespit ettikleri birden fazla ihtiyaç sahibi kişinin evini sil baştan yenilediği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.