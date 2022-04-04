Diyarbakırlı judocular Anadolu Yıldızlar Liginde madalya ile döndü

Hakkari’de gerçekleşen Anadolu Yıldızlar Ligi Grup müsabakalarında Diyarbakırlı judocular, 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya elde ederek Elazığ’da yapılacak Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü himayesinde gerçekleştirilen Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi ve Sporcu Eğitim Merkezlerine altyapıdan sporcu yetiştirmek için organize edilen Anadolu yıldızları Ligi grup müsabakaları 23 Nisan tarihleri arasında Hakkari’de yapıldı. Judo Antrenörü Osman Gökcül, Hakkari’de gerçekleşen müsabakalarda, derece elde eden sporcularını kutladığını söyledi. Gökcül, “Erkek judocularımız grup müsabakalarında 3 sıklete eksik olmasına rağmen olağanüstü bir gayret gösterdi. Erkek takım sıralamasında 2’nci olup Elazığ’da yapılacak olan yarı finallere katılmaya hak kazandı. Bireysel olarak 46 kiloda Eyyüp Buğdaycı ve 50 kiloda Muhammed Can Yüzen 1’nci, 34 kiloda Abit söylemez ile 55 kiloda Ömer Faruk Kıvanç’ın 2’nci olduğu müsabakalarda, 38 kiloda mindere çıkan İbrahim Serhat Kaya 3.’lük madalyasının sahibi oldu. Bu dereceler bizim için gurur kaynağı oldu. Dereceye giren tüm sporcuları kutluyorum” dedi.

Gökcül, kendilerine destek veren herkese teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

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