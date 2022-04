Kayapınar’da Ramazan Şenlikleri başladı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçe belediyesi tarafından hazırlanan Ramazan şenlikleri başladı, 1 ay boyunca iftar öncesi ve sonrası vatandaşları ağırlayacak Hanımelleri Çarşısındaki şenlikler, Ramazan ayının ruhuna uygun olarak düzenleniyor. Şenlikler ilk iki gününde yoğun ilgi görürken, aralarında Grup Tillo ve Abdurrahman Önül’ün bulunduğu sanatçılar Kayapınarlılara ilahi ziyafeti sunacak.

Hanımeller Çarşısı Ramazan Sokağı’ndaki etkinlikler, bin kişiye verilen iftar yemeği ile başlıyor. İftar açılmasının hemen ardından çocuklara ve vatandaşlara yönelik birbirinden güzel etkinlikler düzenleniyor.

Ramazan şerbeti dağıtılıyor. Ramazan sokağında gösterilerin yanı sıra Kayapınar İlçe Belediyesi’nce vatandaşlara Ramazan Şerbeti ikram ediliyor. Alana kurulan stantlarda ise vatandaşlara iftar sonrası, pamuk şeker, patlamış mısır gibi geleneksel lezzetlerden ücretsiz dağıtılıyor.



Ramazan meydanı 7’den 70’e herkese hitap eden etkinliklerle dolu

Hanımeller Çarşısındaki Ramazan Sokağında hem çocuklar hem de aileler için her akşam birbirinden ilginç programlar yer alıyor. Her gün ailecek izlenebilecek 7’den 70 herkese hitap eden Karagöz Hacivat Gölge Oyunları, Ramazan Davulcusu, Palyaço Gösterisi, Orta Oyunları İbiş İle Memiş, Aşuk il Maşuk, Animasyon Gösterileri, Masalcı Abla, Osmanlı Kantorları, semazen gösterileri ile karşılanacak. Ramazan ayı boyunca Kayapınar İlahi Korosu ile başlayan etkinlikler çerçevesinde, Ender Tekin, Murat Belet, Yusuf Karagöz, Grup Tillo, Hasan Dursun, Mesut Kurtiz, Abdurrahman Önül ve Muzaffer Gürler adlı birbirinden ünlü ve seçkin ilahi sanatçılar Ramazan ayında Kayapınarlılara ilahi ziyafeti çekecek.

Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, pandemi nedeniyle 2 yıldır etkinlikler düzenleyemediklerinin altını çizerek, pandemi etkisinin azalmasıyla birlikte belediye olarak bu yıl unutulmayacak bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Hanımeller Çarşısında birbirinden değerli etkinliklerle vatandaşlarla buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Vekili Koç, ”Birbirinden değerli etkinliklerle sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ruhu yaşamayı ve yaşatmayı çok özlemişiz. Her akşam iftardan saat 22.00’ye kadar şenlik alanında hem çocuklarımız hem de yetişkinler için birbirinden farklı programlar düzenleyeceğiz. Ramazan’ın ruhunu yaşattığımız Hanımeller Çarşımızdaki Ramazan Sokağımıza bütün vatandaşlarımızı davet ediyorum” dedi.

