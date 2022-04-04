Parkta kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddiasıyla öldürüldü (2)

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2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Diyarbakır´da parkta oturan kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddiasıyla Ergün Arslan´ı (35), bıçaklayarak öldürmek suçundan gözaltına alınan Süleyman Değer, Efe Hamza Tunç ve H.İ.P., emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Süleyman Değer ve Efe Hamza Tunç, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, H.İ.P. ise serbest bırakıldı. (DHA)Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-04-04 20:23:26



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