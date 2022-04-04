Diyarbakır’da hal esnafını tehdit silahlı suç örgütü üyesi 13 şüpheliden 5'i tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır’da hal esnafını tehdit silahlı suç örgütü üyesi 13 şüpheliden 5'i tutuklandı

İHA

Diyarbakır’da hal esnafını tehdit silahlı suç örgütü üyesi 13 şüpheliden 5'i tutuklandı

Diyarbakır'da hal esnafını tehdit eden silahlı suç örgütüne yönelik 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine konuldu, 1'i adli kontrol kararı olmak üzere 8 kişi serbest bırakıldı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bağlar ilçesindeki ‘Yeni Hal’de esnaf ve işletmelere müdahale edip, tekel oluşturma çabası içinde olan silahlı suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çok sayıda uzun namlulu silah, tam otomatik tabanca, 11 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 566 fişek, 13 şarjör, 2 kesici alet ve kılıç ele geçirilirken, gözaltına alınan 13 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün akşam saatlerinde adli makamlara sevk edildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine konulurken, 1'i adli kontrol kararı olmak üzere 8 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır’da taciz iddiasıysa bir kişiyi öldüren 4 şüpheliden 2’si tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da taciz iddiasıysa bir kişiyi öldüren 4 ...
Parkta kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddiasıyla öldürüldü (2)
YEREL HABERLER Parkta kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddiasıyla ...
Parkta kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddiasıyla öldürüldü
YEREL HABERLER Parkta kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddiasıyla ...
Taciz iddiasıyla darp ettiler, bıçaklanarak öldürüldü
YEREL HABERLER Taciz iddiasıyla darp ettiler, bıçaklanarak öldürüldü
Kayapınar’da Ramazan Şenlikleri başladı
YEREL HABERLER Kayapınar’da Ramazan Şenlikleri başladı
Sur Saraykapı yaya trafiğine açıldı
YEREL HABERLER Sur Saraykapı yaya trafiğine açıldı
Evlat nöbetinde ailelerin direnişi devam ediyor
YEREL HABERLER Evlat nöbetinde ailelerin direnişi devam ediyor
Diyarbakırlı judocular Anadolu Yıldızlar Liginde madalya ile döndü
YEREL HABERLER Diyarbakırlı judocular Anadolu Yıldızlar Liginde ...
Eğil Gençlikspor 16 maçın tamamını kazanarak Play-Off’a kaldı
YEREL HABERLER Eğil Gençlikspor 16 maçın tamamını kazanarak ...
Diyarbakekirspor galibiyetle nefes aldı
YEREL HABERLER Diyarbakekirspor galibiyetle nefes aldı
Evlat nöbetindeki baba: Oğlumu uyuşturucu vererek kaçırdılar
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki baba: Oğlumu uyuşturucu vererek ...
Diyarbakır’da öğrenciler evini sil baştan yeniledikleri aileye ziyarette bulundu Diyarbakır’da proje çerçevesinde Meslek Lisesi öğretmen ve öğrencileri, ihtiyaç sahibi ailelerin evini elden geçiriyor
YEREL HABERLER Diyarbakır’da öğrenciler evini sil baştan ...
Bebeğine şiddet uygulayan anne, kızını kaçırdığı yere dönerek arabasını aldı Önce kızını kaçırdı, ardından arabasını alıp gitti
YEREL HABERLER Bebeğine şiddet uygulayan anne, kızını kaçırdığı yere ...
İşlettiği kıraathanenin önünde otururken öldürüldü
YEREL HABERLER İşlettiği kıraathanenin önünde otururken öldürüldü
Öldürülmek istenen Eylül bebek, annesi tarafından kaçırıldı
YEREL HABERLER Öldürülmek istenen Eylül bebek, annesi tarafından ...
Şehit güvenlik korucusu kabri başında anıldı
YEREL HABERLER Şehit güvenlik korucusu kabri başında anıldı
Bağlar Belediyespor şampiyonluk şansını son haftaya taşıdı
YEREL HABERLER Bağlar Belediyespor şampiyonluk şansını son haftaya ...
Diyarbakır'da sıcak havada tarihi mekanlar boş kaldı; cami içleri dolu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da sıcak havada tarihi mekanlar boş kaldı; ...
Diyarbakır anneleri Ramazan ayında da evlatlarının yolunu gözlüyor
YEREL HABERLER Diyarbakır anneleri Ramazan ayında da evlatlarının ...
Evlat nöbetindeki baba: Oğlum, seni almadan buradan kalkmayacağım
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki baba: Oğlum, seni almadan buradan ...
Bağlar Belediyesi’nden ailelere ‘güzel ahlak’ temalı eğitim
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi’nden ailelere ‘güzel ahlak’ temalı ...
Diyarbakır’da doğan firma kablosuz internet ile altyapı sorununu çözdü 3 girişimci arkadaş, 10 milyon yatırım ile 7 yılda on binlerce internet kullanıcısına hizmet verir hale geldi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da doğan firma kablosuz internet ile ...
Camiden inşaat malzemesi çaldı, 46 saatlik görüntü taramasıyla yakalandı
YEREL HABERLER Camiden inşaat malzemesi çaldı, 46 saatlik görüntü ...
Oğlunu bıçaklandığını görünce kurşun yağdırdı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Oğlunu bıçaklandığını görünce kurşun yağdırdı: 3 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.