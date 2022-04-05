Evlat hasreti 4 yıl sonra ikiz gebelikle sona erdi

Diyarbakır’da yaşayan TubaMehmet Erkmen çiftinin 4 yıllık bebek hasreti mikro tese ameliyatı yapılarak ikiz gebelik ile sonuçlandı.

Diyarbakır’da yaşayan 31 yaşındaki Tuba ve 28 yaşındaki Mehmet Erkmen çifti, 4 yıldır evlat hasreti çekiyordu. Doğal yoldan evlat sahibi olamayan çift, arkadaş tavsiyesi üzerine Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e başvurdu. Detaylı inceleme sonrası mikro tese ameliyatı gerçekleştikten sonra PRP, akupunktur ve tüp bebek tedavisi ile üçlü kombine tamamlandı. Test günü müjdeyi alan Erkmen çifti, şimdilerde ikiz gebeliğin kalp atışlarını duyarak mutluluk gözyaşı döktü.

Baba olma müjdesi alan ve mikro tese ameliyatı ile başarıya ulaşan Mehmet Erkmen, daha önce çocuk sahibi olamayacaklarını duyunca dünyası başına yıkıldığını söyledi. Erkemen, “3 yıl önce hastaneye gittim azospermi hastasısın dediler. Çocuğumun olmayacağını söyleyince tüm dünyam başıma yıkıldı. Bir arkadaş tavsiyesiyle buraya geldim ve aldığım tedaviler sonucu Rabbim bana nasip etti. İnşallah darısı olmayanların başına. Çocuk olmadığı için arada problemler oluyordu” dedi.

Tuba Erkmen ise birçok yere gittiklerini, hepsinden olumsuz sonuç aldıklarını belirtti. Çocuk sahibi olamadıkları için umutları tükenmişken arkadaş tavsiyesiyle gelip tedavi aldıkları yerde ikiz gebelik haberini aldıklarını kaydetti.

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