Hırsız kovalarken zırhlı araç kaza yaptı: 1’i polis 2 kişi yaralandı

Diyarbakır’da polis ekibi hırsız kovalarken kaza yaptı, 2 kişi yaralandı.

Olay, Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 87. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre polis, zırhlı araç ile sabah saatlerinde hırsız kovalarken kontrolsüz kavşakta H.G. isimli bir vatandaşın kullandığı 47 DD 282 plakalı ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da yoldan çıkarak boş araziye savruldu. Zırhlı polis aracı devrilirken iki araç sürücüsü de yaralandı. Hırsızlar ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti.

Yaralıların durumu iyi olduğu öğrenilirken polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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