Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde 281'nci aile evlat nöbetine katıldı

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti 945'nci gününde. Şırnak'ın İdil ilçesinden HDP Diyarbakır il binası önüne gelen 281'nci aile evlat nöbetine katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti 945. gününde de devam ediyor. Şırnak'ın İdil ilçesinde 2015 yılında 18 yaşındayken amcasının evine gitmek için evden çıkan ve terör örgütü PKK yandaşları tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddia edilen oğlu İdris (25) için eyleme katılan baba Buti Örüç ile birlikte aile sayısı 281’e yükseldi.

Oğlunun 2015 yılında ikamet ettikleri Şırnak'ın İdil ilçesinde terör örgütü yandaşları tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını anlatan baba Örüç, “Oğlum bize, ‘ben amcamın evine gidiyorum’ diyerek evden çıktı. Yaklaşık 7 yıldır haber alamıyoruz ondan ve sonra öğrendik ki dağa götürülmüş. Ailelerin bu eylemini görünce bende geldim buraya eyleme katıldım. Oğlum beni görüyor ve duyuyor ise kaçıp gelmesini teslim olmasını istiyorum” dedi.

Yapılan açıklamanın ardından Örüç, evlat nöbetindeki diğer ailelere katılarak çocuğundan gelecek müjdeli bir haberi bekliyor.

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