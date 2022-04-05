Eğil’de fosil yakıtlı tekne taşımacılığı sonlandırıldı

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kentin en önemli içme ve kullanma suyu kaynaklarından olan “Dicle Baraj Gölü Havzası Koruma Planı” çerçevesinde fosil yakıtlı tekne taşımacılığını sonlandırdı.

DİSKİ, “Dicle Barajı Gölü Havzası Koruma Planı” çerçevesinde alanında uzman akademisyenlerle yürüttüğü projede planlanan takvimde saha çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu çerçevesinde DİSKİ, Eğil ilçesindeki Dicle baraj gölünde oluşabilecek kirlilikler ve risklerin önüne geçmek amacıyla fosil (petrol) yakıtlı tekne taşımacılığını sonlandırdı.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Eğil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İdris Arslan ile birlikte tekne işletmecileriyle bir araya geldi. Dicle Barajı’nın, Diyarbakır kent merkezi, Eğil ve Ergani ilçeleri olmak üzere yaklaşık 1 milyon 200 bin kişiye içme suyu sağladığını belirten Tutşi, 1 milyon 200 bin kişinin sağlığını korumanın her şeyden önemli olduğunu ve havzanın korunması için fosil yakıtlı tekne taşımacılığını sonlandırmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

“Suyu koruyarak turizmi de geliştirmeyi düşünüyoruz”

Diyarbakır ve ilçelere içme suyu sağlayan Dicle Barajı’nın koruma planı çerçevesinde sınırlarının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlendiğini hatırlatan Tutşi, kentin göz bebeği konumundaki su kaynağını korumanın herkesin görevi olduğunu dile getirdi. Tutşi, “Eğil, turizm açısından oldukça önemli bir ilçemiz. Eğil’de, kentin yaşam kaynağı Dicle Baraj Gölü’nü korumak adına turizm faaliyetlerini bitirmek gibi bir amacımız söz konusu olamaz. Aksine yaşam kaynağımız Dicle Barajı’nı koruyarak turizmin gelişimine katkı sunuyoruz. Suyumuz kirlendiğinde bilinmeli ki bu durumdan en fazla turizm etkilenecektir. İnsanlar suyun kirli olduğu yerleri ziyaret etmez ve gidip o bölgede bir takım faaliyetler gerçekleştirmez. Bu sebeple havza koruma planı aslında uzun vadede Eğil’de turizmi de güvence altına alıyor” dedi.

Her geçen gün tekne sayıları, büyüklüklerinin arttığını ve güzergahlarının genişlediğine dikkat çeken Tutşi, “Teknelerin istenilen kriterleri sağlamaları durumunda baraj üzerinde sınırlı sayıda işletmeye ruhsat verip ve faaliyetlerine izin vereceğiz. İçme suyu barajında tekne taşımacılığının yapılmaması gerekiyor. Sadece Dicle ve Atatürk Barajlarında taşımacılık yapılıyor. Teknelerin akaryakıt atıkları içme suyu kaynağına ciddi zararlar veriyor. Bizler bu konuda kenti düşünmek zorundayız. Taşımacılığı temiz ve yeşil enerjiyle sağlamalıyız. Bu enerji kaynakları işletmeler içinde ciddi anlamda tasarruf sağlayacak. Alternatif olarak kano veya deniz bisikletleri de düşünülebilir. İşletmecilerimizin bu dönüşüm sürecini en az zararla atlatmaları için kurum olarak elimizden geleni yapacağız” ifadelerinde bulundu.

Genel Müdür Tutşi ve Kaymakam Arslan’ın, tekne işletmecilerine yönelik yaptığı bilgilendirmelerin ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Eğil Belediyesi’ne ait zabıta ekipleri, işletmecilerin gözetimi ve kabulü ile baraj gölü üzerinde bulunan tekneleri faaliyetlerini durdurmaları için mühürledi.

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