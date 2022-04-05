JASAT, 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariyi yakaladı

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– Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 1 yıldır aranan ve 17 yıl 1 ay 50 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi. Operasyonlar çerçevesinde, yapılan titiz çalışmalar sonucunda, 1 yıldır “bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık” suçundan aranan ve hakkında 17 yıl 1 ay 50 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli U.Ç., Kayapınar ilçesinde icra edilen operasyon sonucunda yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığını bildirdi.

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