İş insanı Demir, Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor

İnşaat sektörü başta olmak üzere farklı sektörlerde çalışmalarda bulunan iş adamı Ada Demir, sahip oldukları firmalarla Türkiye’nin ekonomisine katkıda bulunmaya devam ettiklerini söyledi.

Farklı sektörlerde yer alan ve genç yaşına rağmen gerçekleştirdiği çalışmalarla dikkat çeken Ada Demir, her sektörün önemli olduğunu ve sektörel gelişme için önemli yatırımlarda bulunulması gerektiğini kaydetti. Ekonomik sistem içerisinde bu döngünün geçmişten günümüze değerli olduğunu düşündüğünü aktaran Demir, “Bu nedenle biz de inşaat sektörünün yanı sıra medya ve galeri sektöründe de bulunuyoruz. Sektörün ihtiyaçlarını belirleyip genç ve dinamik ekibimizle önemli atılımlar gerçekleştirdik. Daha fazlasını yapabilmek için yatırımlara devam edeceğiz. Ekonomik sistem içerisinde her sektörün az ya da çok birbirine ihtiyacı vardır. Bu nedenle sektörlerin gelişim içerisinde olması, ülke ekonomisinin de bundan olumlu bir şekilde etkilenmesini sağlıyor. Genç ve dinamik ekibimle birlikte yenilikçi çalışmalarda bulunuyor, içerisinde bulunduğum sektörün gelişmesini sağlıyorum. Markamız özelinde genç ve dinamik ekibe sahip olduğumuz için şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü gelişim her zaman, mesleki yeterliliği yüksek kişilerin yaptıkları çalışmalarla gelecektir. Biz de alanında uzman, yenilikçi bakış açısına sahip kişilerden oluşan uzman ekibe sahibiz. Başarılı projelerde bulunduk, bulunmaya devam de edeceğiz. Gelişimin her zaman yenilikçi projelerle geldiğine inanıyorum. Bu yüzden içerisinde bulunduğumuz sektörlerin gelişmesi adına çalışmalarımızı çok daha profesyonel bir şekilde sürdüreceğimizi söyleyebilirim” dedi.

