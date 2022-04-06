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Diyarbakır’da öğrenciler derslere spor yaparak başlıyor Diyarbakır geneli 350 bin öğrenci her sabah derse sporla başlıyor

İHA

Diyarbakır’da öğrenciler derslere spor yaparak başlıyor Diyarbakır geneli 350 bin öğrenci her sabah derse sporla başlıyor

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kent merkezi ve kırsal ilçelerde öğrencilere yönelik ‘ilk dersimiz egzersiz’ projesi ile 17 ilçede 350 bin ilk ve ortaokul öğrencisi her sabah önce egzersizler yaparak güne, ardından da derslere başlıyor.
Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü, merkez ve kırsal ilçelerde 350 bin ilk ve ortaokul öğrencisine yönelik ‘ilk dersimiz egzersiz’ projesi başlatıldı. Proje çerçevesinde merkez Kayapınar ilçesinde bulunan Muazzez Baran Ortaokulu öğrencileri ‘ilk dersimiz egzersiz’ sloganıyla güne spor yaparak başladı.
2 yıldır korona virüs salgını sebebiyle çocukların hareket etme kabiliyetlerinin kısıtlı olduğunu aktaran İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, “Çocuklarımızın sabahın mahmurluğunu üzerlerinde atmaları, derslerine daha motive olmuş, daha zinde ve daha mutlu başlamaları için böyle bir etkinliği yapıyoruz. Etkinliğimizin ismi, ‘ilk dersimiz egzersiz’ etkinliği. Kent merkezi ve 17 ilçemizde 350 bin öğrencimiz her sabah derse başlamadan önce bu egzersizleri yaparak güne, ardından da derslere başlıyorlar. Projedeki amacımız çocuklarımızın hem sağlığına hem de başarılarına katkı sunmaktır. 2 yıldır korona virüs salgını var. Çocuklarımız çok fazla hareket ile oyun imkanı bulamadı. İmkansızlığın olumsuz etkisini yok etmek için de bu etkinliği başlattık. Çocuklarımız, öğretmenlerimiz çok mutlu ve inşallah hem sağlıklarına hem de başarılarına büyük katkı sunacaktır” dedi.

“Sabah spor yapmak öğrencilerde doping etkisi olacaktır”
Muazzez Baran Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Ahmet Tunç da, ilk defa bu uygulama ile karşılaştıklarını dile getirdi. Okullarda birçok etkinlik yapıldığını aktaran Tunç, "Ama spor ile ilgili ilk defa herkesin yapabileceği düzeyde bir spor. Çok beğendiğimiz bir uygulama diyebiliriz. Çocuklar içinde uygun ve sabahları spor ile derse başladıkları zaman biraz daha zinde derslerine başlarlar. Çünkü sabah öğrenciler genelde biraz uykulu olarak okula geldikleri için böylesi spor etkinliği onlar içinde doping etkisi oluşturacak” diye konuştu.
Sabah spor yaparak derslerine daha enerjili bir şekilde başladıklarını belirten 7'nci sınıf öğrencisi Mehmet Kerem Keser (13), egzersiz yapmak çok hoşlarına gittiğini ifade etti. Sabah spor yapmayı sevdiklerini aktaran Cansu Gülba da her gün böyle aktiviteler yapmaktan çok mutlu olduğunu kaydetti.

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