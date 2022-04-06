Evlat nöbetinde aile sayısı, 282 oldu

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Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için 947 gündür evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, Mardin'de 2014'te 16 yaşındayken kaçırılan ikizlerinden Mehmet Ali için gelen Cemal Demir ile 282'ye yükseldi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 947 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 35 aile, çocuklarına kavuştu. Aile sayısı, Mardin'de 2014 yılında lise öğrencisiyken, kaçırıldığını belirttiği ikiz çocuklarından Mehmet Ali için gelen Cemal Demir ile 282'ye çıktı. Evlat nöbetindeki aileler tarafından karşılanan Demir, "Oğlumu HDP kaçırdı. Ben de buraya geldim. Çocuğumu almadan gitmeyeceğim. Çocuğum lisede okuyordu. İkiz kardeşi de var, o şu an evimizde. Oğlum gelsin, devletimize teslim olsun" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-04-06 13:52:29



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