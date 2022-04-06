Diyarbakır´da diş kliniği kurşunlandı

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da akşam saatlerinde kapalı olan bir diş kliniğinin önüne gelen kişi, tabancayla kepenge 8 el ateş ederek kaçtı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde meydana geldi. Kapalı olan bir diş kliniğinin önüne gelen kimliği belirsiz kişi, tabancayla kepenge ateş etmeye başladı. Şüpheli 8 el ateş ettikten sonra ara sokaklara girerek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen iş yeri sahibi kepengi açarak içeriyi kontrol etti. İş yerinin camına 6 kurşunun isabet ettiği belirlendi. Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2022-04-06 22:25:12
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