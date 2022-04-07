Diyarbakır’da firari terör hükümlüsü yakalandı

Nisa ile ilgili ihmal iddiası

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“PKK/KCK/YPG/YDGH terör örgütüne üye olmak” suçundan hükümlü firari zanlı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, “Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan titiz operasyonlar çerçevesinde “PKK/KCK/YPG/YDGH Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan aranan Ş.Y., Hazro ilçesinde icra edilen operasyon sonucunda yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.

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