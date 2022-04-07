Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun en büyük dolandırıcılık şebekesi çökertildi (2)

Nisa ile ilgili ihmal iddiası

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14 KİŞİ TUTUKLANDI

Türkiye genelinde internet üzerinden dolandırıcılık yapan ve aralarında devlet memurlarının da olduğu suç örgütüne yönelik Diyarbakır merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda yakalanarak adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 14'ü tutuklandı, 1 kişi adli kontrolle, 1 kişi ise de savcılıkta serbest bırakıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-04-07 20:29:37



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