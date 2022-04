Diyarbakır’da hırsızlar karakolun dibinde internet kablolarını çaldı Bağlar’da polis karakoluna 50 metre uzaklıkta yapılan hırsızlığa vatandaşlar isyan etti

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde polis karakoluna 50 metre uzaklıkta bulunan bir mahallede hırsızlar, sokak sokak dolaşarak telefon hatlarına ait kabloları çaldı. Bunlarla yetinmeyen hırsızlar, bazı apartmanların kapılarını da çalarak vatandaşları mağdur etti.

Bağlar ilçesi Cemiloğlu ile Göçmenler Caddesi kesişimindi bulunan Kaynartepe Mahallesi sakinlerinin internet ve telefon kabloları hırsızların hedefi oldu. Hırsızlar, kabloları çalarken fark edilmeleriyle kaçarak kayıplara karışıyor. Arsız hırsızlar başladıkları işi yarım bırakmayarak alamadıkları kabloları farklı gecelerde gelip çalmaya devam ediyor. Mahallelinin dert yandığı hırsızların eylemi karakolun burnunun dibinde meydana geldiği belirtiliyor.

Kablolar ile yetinemeyen hırsızlar, bir apartmanın dış demir kapısı, bir dairenin içerisinde bulunan kapıları ile pencerelerin demir korkuluklarını alıp geceleri de daireye gelerek uyuşturucu madde kullanıyorlar. Duruma tepki gösteren mahalle sakinleri, can güvenliklerinden endişe duyduklarını ve çözüm bulunmasını istiyor.



“Bir aydır internetimiz yok”

Yaşanan duruma tepki gösteren ve artık can güvenliklerinden endişe duyduklarını anlatan mahalle sakinlerinden Rabia Deniz, “Kablolar çalındığı için yaklaşık bir aydır internetimiz yok ve mağduruz. İlgili firmaya belirttik, hırsızlık olayı olduğu için bir şey yapamayacaklarını ve en kısa sürede sorunu gidereceklerini aktardılar. Hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin kim olduğunu bilmiyoruz ama gece burada kabloları söktüklerinde gördük onları sonra karakola gittik. Polislerde bir şey yapmadılar. ‘Gidin şikayet edin ’dediler bizlere ve binada biz kadınlar bunun peşinden koştuk” dedi.



“Çok korkuyoruz, annemiz ile bile inemiyoruz”

Hırsızların kablolar dışında apartmanlarının kapılarını dahi çaldığını ifade eden Deniz, “Geçtiğimiz gün kapımızı da çaldılar. Biz çok korkuyoruz, annemiz ile bile inemiyoruz. Burada bütün pencerelerin korkuluklarını dahi çalmışlar. Genciz ve korkuyor. Yetkililerden yardım talebinde bulunuyoruz. Çözüm bulmasını istiyoruz” diye konuştu.



“Emniyetinde haberi var”

Olayla ilgili müracaatta bulunduklarını belirten mahalle sakinlerinden Musa Aygün, “Birçok yere müracaatta bulunduk ama her hangi bir ses çıkmadı. Emniyetinde haberi var, hiç ilgi ve alaka olmadılar şu ana kadar. Binamızın kapısının çalınması ve içeride bulunan diğer malzemelerin çalınması bazı sorunların yaşanmasına neden oluyor. Madde bağımlıların da meskeni olduğu için daha kötü şeyler olmadan önlem alınmasını talep ediyoruz” şeklinde konuştu.



“Buna çözüm bulmasını bekliyoruz”

Soruna çözüm bulunmasını isteyen mahalle gençlerinden Hüseyin Aygün (17) ise, “Mahallemizin tümünde kablolar ile bazı apartmanların da demir kapıları hırsızlar tarafından çalındı. Yetkililerin buna çözüm bulmasını bekliyoruz” dedi.

Öte yandan ilgili iletişim firması vatandaşların yoğun şikayetleri üzerine internet ve telefon kablolarının onarımı için çalışmaları gün içinde başlayacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.