Kıraathaneye silahlı saldırıda yaralanmıştı; kurtarılamadı

Nisa ile ilgili ihmal iddiası

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Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da kıraathaneye düzenlenen saldırıdığı yaralanan 4 kişiden Mervan Yalçın, 2 gün sonra yaşamını yitirdi Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 5 Nisan günü akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi Mahabad Bulvarı´nda meydana geldi. Husumetli oldukları akrabalarının oturduğu kıraathanenin önüne otomobille gelen kişiler, tabancalarla içeriye ateş açtı. Saldırıda 4 kişi yaralandı. Saldırganlar kaçarken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Mervan Yalçın, dün gece saatlerinde yaşamını yitirdi, diğer 3 kişinin tedavileri sürüyor.

Olayla ilgili olarak bir kişiyi gözaltına alınırken, diğer şüphelilerinin yakalanmasına çalışılıyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-04-08 12:38:37



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