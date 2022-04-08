Diyarbakır’da fırınlarda Ramazan denetimi

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında vatandaşların sağlıklı ve temiz gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla fırınları denetliyor.

Zabıta ve Sağlık İşleri Daire Başkanlıkları ilçe belediyeleriyle ortaklaşa yürütülen çalışmada ekipler fırın ve unlu mamul satışı yapan iş yerlerini denetleyerek ekmeklerin üretim, genel temizlik koşulları, gramaj standartlara uygunluğu ve fiyat tarifelerini kontrol etti. Periyodik olarak yürütülen denetimlerde eksikler için durum tespit tutanağı tutan ekipler, şartlara uymayan işyerlerine yasal işlem uyguladı.

Zabıta ekipleri vatandaşları uyararak olumsuz durumlarla karşılaşılması halinde ‘Alo 153’ şikayet hattına bildirmeleri istenildi. Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak amacıyla denetimlere devam edeceği belirtildi.

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